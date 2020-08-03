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Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме на юге Москвы
Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:03
2020-08-03T17:03
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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москва, происшествия
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ
.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости об эвакуации порядка 80 человек из 12-этажного жилого дома после возгорания газопровода.
"В 16.23 поступила информация о возгорании по адресу: ул. Автозаводская, д.5. Прибывшими подразделениями было установлено, что в подвальном помещении жилого дома происходит открытое горение. В 16.40 открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.
Собеседник добавил, что сведений о пострадавших не поступало.
Кроме того, представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на первом этаже был поврежден газопровод низкого давления. Сейчас специалисты работают над восстановлением подачи газа.