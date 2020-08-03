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Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме на юге Москвы
Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:03
москва
происшествия
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РИА Новости
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РИА Новости
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москва, происшествия

Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме на юге Москвы

17:03 03.08.2020
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© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ.
Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости об эвакуации порядка 80 человек из 12-этажного жилого дома после возгорания газопровода.
"В 16.23 поступила информация о возгорании по адресу: ул. Автозаводская, д.5. Прибывшими подразделениями было установлено, что в подвальном помещении жилого дома происходит открытое горение. В 16.40 открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.
Собеседник добавил, что сведений о пострадавших не поступало.
Кроме того, представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что на первом этаже был поврежден газопровод низкого давления. Сейчас специалисты работают над восстановлением подачи газа.
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
31 июля, 06:44
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