Спасатели ликвидировали открытое горение в жилом доме на юге Москвы

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка Спасатели ликвидировали открытое горение в подвале жилого дома на юге Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС РФ

Ранее представитель экстренных служб столицы сообщил РИА Новости об эвакуации порядка 80 человек из 12-этажного жилого дома после возгорания газопровода.

"В 16.23 поступила информация о возгорании по адресу: ул. Автозаводская, д.5. Прибывшими подразделениями было установлено, что в подвальном помещении жилого дома происходит открытое горение. В 16.40 открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

Собеседник добавил, что сведений о пострадавших не поступало.