ФСБ: обвинение Сафронову не связано с журналистской деятельностью

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ФСБ РФ не связывает предъявленное советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение в госизмене с его журналистской деятельностью, сообщает Союз журналистов России со ссылкой на полученный от ФСБ ответ.
"В официальном ответе Центра общественных связей ФСБ РФ, в частности, говорится... "инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности", - сообщается на сайте СЖР.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.