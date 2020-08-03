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ФСБ: обвинение Сафронову не связано с журналистской деятельностью
ФСБ РФ не связывает предъявленное советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение в госизмене с его журналистской деятельностью, сообщает Союз... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:12
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
происшествия
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353
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия

ФСБ: обвинение Сафронову не связано с журналистской деятельностью

16:58 03.08.2020 (обновлено: 17:12 03.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов в Мосгорсуде
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос Иван Сафронов в Мосгорсуде
© РИА Новости / Максим Блинов
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Советник генерального директора госкорпорации "Роскосмос" Иван Сафронов в Мосгорсуде. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ФСБ РФ не связывает предъявленное советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову обвинение в госизмене с его журналистской деятельностью, сообщает Союз журналистов России со ссылкой на полученный от ФСБ ответ.

"В официальном ответе Центра общественных связей ФСБ РФ, в частности, говорится... "инкриминируемое Сафронову И.И. преступное деяние не имеет отношения к его профессиональной журналистской деятельности", - сообщается на сайте СЖР.

Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов
16 июля, 12:43
ФСБ получила данные о передаче Сафроновым гостайны от СВР
2901012
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
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