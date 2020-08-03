https://ria.ru/20200803/1575316614.html
В Германии испытали летающее такси
Летающие такси могут перевозить до четырех пассажиров со скоростью 120 километров в час на расстояние до 100 километров, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T22:01
2020-08-03T22:08
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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туризм, новости - туризм
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости.
Летающие такси могут перевозить до четырех пассажиров со скоростью 120 километров в час на расстояние до 100 километров, сообщает
Travel and Leisure.
Их называются CityAirbus, они управляются дистанционно и работают на электричестве.
Создатели надеются, что в скором будущем они будут возить людей в городах, позволяя миновать пробки. Каждое транспортное средство оснащено четырьмя пропеллерами. Водитель для передвижения не требуется. В условиях социального дистанцирования это важное преимущество перед наземными такси. И еще — они практически бесшумны.
Свой первый полет машины совершили в Германии в декабре 2019 года, успешно пройдя испытание. Пока нет точно даты, когда их введут в эксплуатацию.