В Германии испытали летающее такси

Создатели надеются, что в скором будущем они будут возить людей в городах, позволяя миновать пробки. Каждое транспортное средство оснащено четырьмя пропеллерами. Водитель для передвижения не требуется. В условиях социального дистанцирования это важное преимущество перед наземными такси. И еще — они практически бесшумны.