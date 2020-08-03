Угрожавшему устроить взрыв в Киеве могут предъявить еще одно обвинение

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.
Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.
Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.
Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.
Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.
Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.
Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.
Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.
К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.
К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.
Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.
Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.
После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.
После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.
Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"
Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"
Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".
Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.
Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.
Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.
Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.
К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.
Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.
После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.
Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"
Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".