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Угрожавшему устроить взрыв в Киеве могут предъявить еще одно обвинение
Мужчине, который угрожал устроить взрыв в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, могут предъявить обвинение в захвате заложников, ему грозит до 12 лет лишения... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:08
захват отделения банка в киеве
антон геращенко
мвд украины
полтавская область
киев
украина
в мире
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полтавская область
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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захват отделения банка в киеве, антон геращенко, мвд украины, полтавская область, киев, украина, в мире

Угрожавшему устроить взрыв в Киеве могут предъявить еще одно обвинение

16:51 03.08.2020 (обновлено: 19:08 03.08.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСитуация у здания бизнес-центра "Леонардо" в Киеве
Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Мужчине, который угрожал устроить взрыв в бизнес-центре "Леонардо" в Киеве, могут предъявить обвинение в захвате заложников, ему грозит до 12 лет лишения свободы, сообщил заместитель министра МВД Украины Антон Геращенко.
Ранее в понедельник заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в центре Киева. Он также захватил заложника. Позднее спецназ Службы безопасности Украины в прямом эфире скрутил злоумышленника.
Захватчик и заложница внутри банка в здании бизнес-центра Леонардо в Киеве
Вчера, 15:51
Угрожавший взорвать банк в Киеве назвал себя "святым духом"
"Очевидно, что суд закроет его на 2 месяца под стражей без каких-либо альтернативных вариантов содержания. Дальше ему будет предъявлено обвинение по попытке теракта, по попытке его имитации. Также, если будет установлено, что сотрудница банка находилась вместе с ним в здании не добровольно, то тогда ему могут вменить еще и захват заложников. Всего ему грозит до 12 лет лишения свободы", - заявил Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан.
Нейтрализация Сухроба Каримова
Вчера, 15:52
Штурм киевского банка показали на видео
В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.
Задержание террориста, захватившего банк в Киеве
© REUTERS / Gleb Garanich

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.

Задержание мужчины, угрожавшего взорвать заложников в бизнес-центре в Киеве
1 из 10

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
2 из 10

Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

© REUTERS / Gleb Garanich
© REUTERS / Gleb Garanich

Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.

Сотрудники СБУ Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
3 из 10

Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.

© REUTERS / Gleb Garanich
© Фото : МВД Украины / Перейти в фотобанк

Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.

Захватчик и заложница внутри банка в здании бизнес-центра Леонардо в Киеве
4 из 10

Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.

© Фото : МВД Украины
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© Фото : Депаратмент комунікації МВС України

К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
5 из 10

К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.

© Фото : Депаратмент комунікації МВС України
© REUTERS / Gleb Garanich

Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
6 из 10

Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.

© REUTERS / Gleb Garanich
© Фото : МВД Украины / Перейти в фотобанк

После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

Ситуация у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
7 из 10

После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

© Фото : МВД Украины
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Valentyn Ogirenko

Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
8 из 10

Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
© REUTERS / Gleb Garanich

Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".

Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
9 из 10

Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".

© REUTERS / Gleb Garanich
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов и журналисты у здания бизнес-центра Леонардо в Киеве
10 из 10

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
1 из 10

Чрезвычайное происшествие в бизнес-центре "Леонардо" произошло около полудня по московскому времени.

© REUTERS / Gleb Garanich
2 из 10

Представительница расположенного здесь банка позвонила в полицию и сказала, что в отделение пришел мужчина и заявил, что в его рюкзаке находится бомба.

© REUTERS / Gleb Garanich
3 из 10

Злоумышленник сам попросил вызвать полицию, а в ходе переговоров потребовал прямого эфира на телевидении.

© REUTERS / Gleb Garanich
4 из 10

Сотрудники банка покинули здание, осталась только руководительница отделения.

© Фото : МВД Украины
Перейти в фотобанк
5 из 10

К бизнес-центру прибыли полицейские, сотрудники Службы безопасности Украины, спасатели и спецназ.

© Фото : Депаратмент комунікації МВС України
6 из 10

Мужчину задержали в прямом эфире после того, как он убедился, что его показывают.

© REUTERS / Gleb Garanich
7 из 10

После проверки здания выяснилось, что захватчик блефовал: ни бомбы, ни опасных устройств у него не было.

© Фото : МВД Украины
Перейти в фотобанк
8 из 10

Мужчина называл себя "святым духом" и говорил, что "хочет, чтобы миром руководил только святой дух"

© REUTERS / Valentyn Ogirenko
9 из 10

Выяснилось, что захватчику в детстве поставили диагноз "олигофрения".

© REUTERS / Gleb Garanich
10 из 10

Теперь злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
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Захват отделения банка в КиевеАнтон ГеращенкоМВД УкраиныПолтавская областьКиевУкраинаВ мире
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