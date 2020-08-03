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В крупном ДТП в Бразилии погибли восемь человек
Восемь человек погибли и 23 пострадали в результате крупного ДТП, произошедшего в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс на юге Бразилии, сообщил портал G1 со... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:51
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парана, бразилия, буэнос-айрес (город), в мире

В крупном ДТП в Бразилии погибли восемь человек

16:48 03.08.2020 (обновлено: 16:51 03.08.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПолицейский в Рио-де-Жанейро
Полицейский в Рио-де-Жанейро
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг – РИА Новости. Восемь человек погибли и 23 пострадали в результате крупного ДТП, произошедшего в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс на юге Бразилии, сообщил портал G1 со ссылкой на спасателей.
Семь человек погибли на месте, еще один позже скончался в больнице.
Трагедия, случившаяся поздно вечером в воскресенье, могла произойти из-за плохой видимости на дороге из-за пожаров, которые сейчас горят в штате Парана.
В ДТП участвовали 22 транспортных средства – пять мотоциклов, 16 машин, включая одну полицейскую, и грузовик. Предположительно, все началось со столкновения нескольких машин. Грузовик пытался избежать столкновения, но ему этого не удалось, и он вовлек в аварию еще четыре машины, находившихся на краю трассы.
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ПаранаБразилияБуэнос-Айрес (город)В мире
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