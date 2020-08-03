https://ria.ru/20200803/1575316157.html
В крупном ДТП в Бразилии погибли восемь человек
Восемь человек погибли и 23 пострадали в результате крупного ДТП, произошедшего в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс на юге Бразилии, сообщил портал G1 со... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:48
2020-08-03T16:51
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парана
бразилия
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РИА Новости
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парана, бразилия, буэнос-айрес (город), в мире
БУЭНОС-АЙРЕС, 3 авг – РИА Новости.
Восемь человек погибли и 23 пострадали в результате крупного ДТП, произошедшего в муниципалитете Сан-Жозе-дус-Пиньяйс на юге Бразилии
, сообщил портал G1
со ссылкой на спасателей.
Семь человек погибли на месте, еще один позже скончался в больнице.
Трагедия, случившаяся поздно вечером в воскресенье, могла произойти из-за плохой видимости на дороге из-за пожаров, которые сейчас горят в штате Парана.
В ДТП участвовали 22 транспортных средства – пять мотоциклов, 16 машин, включая одну полицейскую, и грузовик. Предположительно, все началось со столкновения нескольких машин. Грузовик пытался избежать столкновения, но ему этого не удалось, и он вовлек в аварию еще четыре машины, находившихся на краю трассы.