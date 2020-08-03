https://ria.ru/20200803/1575316065.html
В Москве эвакуировали жилой дом из-за вспыхнувшего газа
Свыше 80 человек эвакуировали из 12-этажного жилого дома на юге Москвы после возгорания газопровода, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:47
2020-08-03T17:01
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