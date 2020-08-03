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В Москве эвакуировали жилой дом из-за вспыхнувшего газа
Свыше 80 человек эвакуировали из 12-этажного жилого дома на юге Москвы после возгорания газопровода, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:01
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В Москве эвакуировали жилой дом из-за вспыхнувшего газа

16:47 03.08.2020 (обновлено: 17:01 03.08.2020)
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Свыше 80 человек эвакуировали из 12-этажного жилого дома на юге Москвы после возгорания газопровода, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Произошла утечка газа с последующим возгоранием в жилом доме на улице Автозаводская", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в целях безопасности людей из-за пожара были эвакуированы более 80 человек. Обстоятельства происшествия выясняются.
Сотрудники Мосгаза на месте пожара на Проходческой улице на северо-востоке Москвы
29 июня, 22:30
В Москве возбудили дело после взрыва газа в жилом доме
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МоскваПроисшествия
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