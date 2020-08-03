Список мер соцподдержки подмосковных жителей составит виртуальный эксперт

По его словам, в зависимости от жизненной ситуации конкретного человека определяется пакет мер и список инстанций, куда он может обратиться.

Виртуальным экспертом можно будет воспользоваться на портале госуслуг. Сначала нужно заполнить анкету, после чего будет сформирована выписка с указанием муниципальных или государственных услуг, а затем сроки их получения.