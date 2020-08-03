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Список мер соцподдержки подмосковных жителей составит виртуальный эксперт
Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар рассказал, что свыше 2,7 миллиона жителей области имеют право на социальную... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:43
2020-08-03T16:43
новости подмосковья
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости.
Министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар рассказал, что свыше 2,7 миллиона жителей области имеют право на социальную помощь. Однако не все знают, какие именно виды поддержки им положены. В регионе заработал онлайн-сервис, который позволит составить такой список мер. Об этом сообщил телеканал "360"
.
"Новая экспертная система, которую мы назвали виртуальным экспертом, позволяет узнать перечень мер социальной помощи в режиме онлайн", – обратил внимание Рымар.
По его словам, в зависимости от жизненной ситуации конкретного человека определяется пакет мер и список инстанций, куда он может обратиться.
Виртуальным экспертом можно будет воспользоваться на портале госуслуг. Сначала нужно заполнить анкету, после чего будет сформирована выписка с указанием муниципальных или государственных услуг, а затем сроки их получения.