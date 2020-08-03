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Кипр надеется урегулировать с Россией вопрос двойного налогообложения
Министерство финансов Кипра надеется урегулировать с Россией, в том числе политически, вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения, рассчитывает... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:35
кипр
никосия (город)
экономика
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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кипр, никосия (город), экономика

Кипр надеется урегулировать с Россией вопрос двойного налогообложения

16:35 03.08.2020
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© РИА Новости / Борис Бабанов / Перейти в фотобанкКипр
Кипр
© РИА Новости / Борис Бабанов
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Кипр. Архивное фото
АФИНЫ, 3 авг - РИА Новости. Министерство финансов Кипра надеется урегулировать с Россией, в том числе политически, вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения, рассчитывает продолжить переговоры, сообщила РИА Новости чиновник ведомства.
По ее словам, официального уведомления из Минфина России о денонсации соглашения до сих пор не было, в Никосии надеются провести очередной раунд переговоров 5 августа.
Россия в начале апреля направила в министерство финансов Кипра письмо с требованием изменить соглашение об избежании двойного налогообложения. Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Российско-кипрские переговоры начались 25 июня, прошло несколько раундов. В понедельник Минфин России объявил, что договориться не удалось и с 3 августа запускается процедура денонсации соглашения.
На вопрос, прислали ли Минфин России официальное письмо, чиновник ответила: "Нет, нет".
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Пока в министерстве ознакомились лишь с сообщением российского финансового ведомства.
"Мы на связи, и со стороны соответствующего управления министерства финансов, и со стороны министерства иностранных дел, чтобы посмотреть, как можно политически справиться с этой темой. После первого знакомства с сообщением министерства финансов России мы посмотрим, как можно управиться политически. Несмотря на все это, мы сказали, что мы в распоряжении для последнего раунда переговоров, который был назначен на 5 августа", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, с соглашением или без соглашения налоговое обложение дивидендов и процентов будет одним и тем же.
"Гражданское право России вводит налог в 15% на дивиденды, и с соглашением бы Россия удерживала такой налог. Не прекрасно, когда государство в одностороннем порядке отменяет соглашение, которое мы обсуждаем, когда у нас хорошие контакты. Ясно, что не хорошо отменять его в одностороннем порядке, когда идет переписка", - сказала чиновник.
Она согласилась, что из России на Кипр за два года выведено значительное количество капиталов, но затруднилась оценить потери экономики Кипра от выхода России из соглашения и возможность того, что работающие в РФ компании уйдут из кипрской юрисдикции.
"Я не знаю, как сейчас будет развиваться эта тема. Сейчас подождем, как будет развиваться эта ситуация. Продолжается переписка, и сегодня она тоже была с министерством финансов России. Посмотрим, как они ответят на наши призывы", - сказала чиновник.
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