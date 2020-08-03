Кипр надеется урегулировать с Россией вопрос двойного налогообложения

АФИНЫ, 3 авг - РИА Новости. Министерство финансов Министерство финансов Кипра надеется урегулировать с Россией, в том числе политически, вопрос о соглашении об избежании двойного налогообложения, рассчитывает продолжить переговоры, сообщила РИА Новости чиновник ведомства.

По ее словам, официального уведомления из Минфина России о денонсации соглашения до сих пор не было, в Никосии надеются провести очередной раунд переговоров 5 августа.

Россия в начале апреля направила в министерство финансов Кипра письмо с требованием изменить соглашение об избежании двойного налогообложения. Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Российско-кипрские переговоры начались 25 июня, прошло несколько раундов. В понедельник Минфин России объявил, что договориться не удалось и с 3 августа запускается процедура денонсации соглашения.

На вопрос, прислали ли Минфин России официальное письмо, чиновник ответила: "Нет, нет".

Пока в министерстве ознакомились лишь с сообщением российского финансового ведомства.

"Мы на связи, и со стороны соответствующего управления министерства финансов, и со стороны министерства иностранных дел, чтобы посмотреть, как можно политически справиться с этой темой. После первого знакомства с сообщением министерства финансов России мы посмотрим, как можно управиться политически. Несмотря на все это, мы сказали, что мы в распоряжении для последнего раунда переговоров, который был назначен на 5 августа", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, с соглашением или без соглашения налоговое обложение дивидендов и процентов будет одним и тем же.

"Гражданское право России вводит налог в 15% на дивиденды, и с соглашением бы Россия удерживала такой налог. Не прекрасно, когда государство в одностороннем порядке отменяет соглашение, которое мы обсуждаем, когда у нас хорошие контакты. Ясно, что не хорошо отменять его в одностороннем порядке, когда идет переписка", - сказала чиновник.

Она согласилась, что из России на Кипр за два года выведено значительное количество капиталов, но затруднилась оценить потери экономики Кипра от выхода России из соглашения и возможность того, что работающие в РФ компании уйдут из кипрской юрисдикции.