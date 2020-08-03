Опубликовано видео очередной драки "десантника Колобка" в День ВДВ

"Десантник Колобок" стал известен после драки во время прямого включения в День ВДВ в 2017 году. Тогда он ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Позже выяснилось, что Орлов не имеет никакого отношения к Воздушно-десантным войскам.