https://ria.ru/20200803/1575315281.html
Опубликовано видео очередной драки "десантника Колобка" в День ВДВ
В Сети появилось видео очередной драки в День ВДВ с участием Александра Орлова, напавшего ровно три года назад на журналиста НТВ. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:33
2020-08-03T17:15
роман четин
воздушно-десантные войска россии
нтв (телеканал)
происшествия
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https://ria.ru/20200802/1575280030.html
https://ria.ru/20171110/1508603716.html
Алексей Шипарёв
Типичное животное, не обремененное интеллектом.
90
Тимур Рашидов
Русская душа)
61
8
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Драка в Москва-Сити. Съемка очевидца
в Москва-Сити было совершено нападение, по предварительным данным, на известную актрису Марию Берсеневу. По словам очевидцев, скандально-известный «ВДВшник» по кличке Колобок пытался поцеловать актрису, но был остановлен местным блогером (или всё-таки журналистом?). Эксклюзивное видео с места событий от 02 августа 2020 г.
2020-08-03T16:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман четин, воздушно-десантные войска россии, нтв (телеканал), происшествия