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Опубликовано видео очередной драки "десантника Колобка" в День ВДВ
В Сети появилось видео очередной драки в День ВДВ с участием Александра Орлова, напавшего ровно три года назад на журналиста НТВ. РИА Новости, 03.08.2020
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роман четин
воздушно-десантные войска россии
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Новости
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Драка в Москва-Сити. Съемка очевидца
в Москва-Сити было совершено нападение, по предварительным данным, на известную актрису Марию Берсеневу. По словам очевидцев, скандально-известный «ВДВшник» по кличке Колобок пытался поцеловать актрису, но был остановлен местным блогером (или всё-таки журналистом?). Эксклюзивное видео с места событий от 02 августа 2020 г.
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роман четин, воздушно-десантные войска россии, нтв (телеканал), происшествия

Опубликовано видео очередной драки "десантника Колобка" в День ВДВ

16:33 03.08.2020 (обновлено: 17:15 03.08.2020)
44876
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Сети появилось видео очередной драки в День ВДВ с участием Александра Орлова, напавшего ровно три года назад на журналиста НТВ.
По информации РЕН ТВ, он попытался поцеловать актрису Марию Берсеневу, известную по сериалу "Маргоша". Как видно на кадрах, в этот момент в потасовку вступает другой человек, пытающийся защитить актрису, еще двое удерживают дебошира. Орлов бросает в оппонента жестяную банку и несколько раз бьет его ногами.
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"Десантник Колобок" стал известен после драки во время прямого включения в День ВДВ в 2017 году. Тогда он ударил корреспондента НТВ Никиту Развозжаева. Позже выяснилось, что Орлов не имеет никакого отношения к Воздушно-десантным войскам.
После скандала его вызвал на бой пермский журналист Роман Четин. Во время поединка, состоявшегося в ноябре 2017 года, Орлов одержал победу по очкам.
Александр Орлов и пермский журналист Роман Четин. Архивное фото.
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Роман ЧетинВоздушно-десантные войска РоссииНТВ (телеканал)Происшествия
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