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Источник сообщил о найденном в московской квартире мумифицированном теле
Полицейские обнаружили в квартире на севере Москвы мумифицированное тело жителя столицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:31
москва
происшествия
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1
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
москва, происшествия

Источник сообщил о найденном в московской квартире мумифицированном теле

16:33 03.08.2020 (обновлено: 19:31 03.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Полицейские обнаружили в квартире на севере Москвы мумифицированное тело жителя столицы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По его словам, тело мужчины 1960 года рождения нашли 2 августа в квартире на Дубнинской улице.
"Давность смерти — около семи месяцев, порядок в квартире не нарушен, признаки насильственной смерти отсутствуют", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в полицию обратилась жена москвича, рассказавшая, что они уже давно не живут вместе. На связь мужчина перестал выходить еще в апреле.
По факту смерти мужчины проводится проверка.
Автомобиль Следственного комитета России
5 апреля, 12:40
В московской квартире нашли мумифицированные тела двух сестер
14112963
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