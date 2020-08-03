Источник сообщил о найденном в московской квартире мумифицированном теле

По его словам, тело мужчины 1960 года рождения нашли 2 августа в квартире на Дубнинской улице.

"Давность смерти — около семи месяцев, порядок в квартире не нарушен, признаки насильственной смерти отсутствуют", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полицию обратилась жена москвича, рассказавшая, что они уже давно не живут вместе. На связь мужчина перестал выходить еще в апреле.