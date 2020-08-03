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Минтруд предложил уточнить гарантированный минимум дохода должника
Нужно детализировать, какой размер прожиточного минимума должен быть оставлен должнику – федеральный или региональный, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:31
андрей пудов
госдума рф
единая россия
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353
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андрей пудов, госдума рф, единая россия, общество

Минтруд предложил уточнить гарантированный минимум дохода должника

16:31 03.08.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нужно детализировать, какой размер прожиточного минимума должен быть оставлен должнику – федеральный или региональный, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов.
Ранее депутаты "Единой России" внесли в Госдуму законопроект, по которому кредиторы должны будут оставлять должникам на жизнь гарантированный минимум не ниже МРОТ. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный и Трудовой кодексы, законы "Об исполнительном производстве" и "О страховых пенсиях".
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"Мы, действительно, поставили вопрос о необходимости детализации к тому, какой ПМ (прожиточной минимум - ред.), потому что, если мы говорим о ПМе региональном, то это действительно проблема для тех, кто будет исполнять эти решения. В разных субъектах разные ПМы", - сказал Пудов на обсуждении проектов о защите гарантированного минимума дохода должника не ниже МРОТ.
Он отметил, что бывают ситуации, когда должник зарегистрирован в одном регионе, фактически проживает в другом, а работает в третьем. Минтруд считает, что ПМ в данном проекте должен быть единым. Пудов также отметил, что во избежание злоупотреблений нужно определиться со счетом, на котором у должника должен остаться минимальный доход.
Прожиточный минимум устанавливается региональными властями, но не может быть ниже МРОТ – 12 130 рублей. При этом предусматриваются отдельные положения, касающиеся порядка взыскания средств с должника, чьи доходы не превышают прожиточного минимума: предполагается межведомственное взаимодействие приставов с банками, Госавтоинспекцией, налоговыми органами с периодическим обновлением информации о том, появилось ли у должника имущество или доход, которое подлежит взысканию.
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Андрей ПудовГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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