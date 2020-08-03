Минтруд предложил уточнить гарантированный минимум дохода должника

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Нужно детализировать, какой размер прожиточного минимума должен быть оставлен должнику – федеральный или региональный, заявил замглавы Минтруда Нужно детализировать, какой размер прожиточного минимума должен быть оставлен должнику – федеральный или региональный, заявил замглавы Минтруда Андрей Пудов

Ранее депутаты " Единой России " внесли в Госдуму законопроект, по которому кредиторы должны будут оставлять должникам на жизнь гарантированный минимум не ниже МРОТ. Изменения предлагается внести в Гражданский процессуальный и Трудовой кодексы, законы "Об исполнительном производстве" и "О страховых пенсиях".

"Мы, действительно, поставили вопрос о необходимости детализации к тому, какой ПМ (прожиточной минимум - ред.), потому что, если мы говорим о ПМе региональном, то это действительно проблема для тех, кто будет исполнять эти решения. В разных субъектах разные ПМы", - сказал Пудов на обсуждении проектов о защите гарантированного минимума дохода должника не ниже МРОТ.

Он отметил, что бывают ситуации, когда должник зарегистрирован в одном регионе, фактически проживает в другом, а работает в третьем. Минтруд считает, что ПМ в данном проекте должен быть единым. Пудов также отметил, что во избежание злоупотреблений нужно определиться со счетом, на котором у должника должен остаться минимальный доход.