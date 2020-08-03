https://ria.ru/20200803/1575314916.html
РФПИ ожидает 10 миллионов вакцин от COVID-19 в России к концу года
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что производство вакцин от коронавируса в России к концу года достигнет уровня 10 миллионов в месяц, заявил... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:29
2020-08-03T16:29
коронавирус в россии
москва
общество
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https://ria.ru/20200803/1575306098.html
москва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, москва, общество