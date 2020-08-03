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РФПИ ожидает 10 миллионов вакцин от COVID-19 в России к концу года
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что производство вакцин от коронавируса в России к концу года достигнет уровня 10 миллионов в месяц, заявил... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:29
коронавирус в россии
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коронавирус в россии, москва, общество

РФПИ ожидает 10 миллионов вакцин от COVID-19 в России к концу года

16:29 03.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) ожидает, что производство вакцин от коронавируса в России к концу года достигнет уровня 10 миллионов в месяц, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
"Мы выбрали, благодаря Институту Гамалеи, очень безопасный подход. Действительно, он будет активно использован. Как господин Мурашко (министр здравоохранения РФ - ред.) заявил, уже в октябре начнется массовая вакцинация россиян, которые хотят получить вакцину. Две наши портфельные компании, Alium и "Р-Фарм", будут эту вакцину производить. Мы ожидаем, что к концу года мы выйдем на около 10 миллионов вакцин в месяц в России", - сказал Дмитриев в эфире телеканала "Россия 24".
Итоговое обследование добровольцев, испытывавших вакцину центра Гамалеи
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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