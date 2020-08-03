В Совфеде ответили на слова Кравчука о переговорах по Донбассу

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Заявление украинской стороны о якобы желании России затянуть переговорный процесс по Донбассу в "нормандском формате" - это блеф, заявил РИА Новости в понедельник член международного комитета Совфеда Алексей Кондратьев.
Первый президент Украины, представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в интервью интернет-изданию "Вести", опубликованному в понедельник, заявил, что письмо замруководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака о неэффективности переговоров "нормандской четверки" на уровне советников лидеров государств может затянуть или свести на нет проведение переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе в "нормандском формате". Как считает Кравчук, Козак хочет, чтобы это делали главы МИД, хотя, по мнению экс-президента Украины, "советники — это ближайшие люди к главам государств". Кравчук считает, что это может "затянуть или свести на нет" усилия, которые прилагает президент Украины Владимир Зеленский к тому, чтобы провести нормандский саммит в Берлине.
"Проводить саммит ради его проведения - нет смысла. Особых подвижек со стороны Украины по разрешению конфликта не наблюдается. Заявление Кравчука - блеф ради создания Владимиру Зеленскому имиджа миротворца, что далеко от истины", - сказал Кондратьев.
Да и сам Кравчук, по словам сенатора, "набивает себе цену". "Уровень министров иностранных дел - более высокий уровень с более широкими полномочиями и возможностями. И пан Кравчук кривит душой, передёргивая факты", - заключил Кондратьев.
Ранее источник РИА Новостей сообщил, что Козак направил коллегам по "нормандской четверке" письмо, заявив о неэффективности переговоров в формате политических советников, однако он не выдвигал предложений по выходу РФ из этих переговоров. Ранее СМИ сообщили, что Козак в письме советнику канцлера Германии Ангелы Меркель назвал переговоры по Донбассу на уровне политсоветников бессмысленными и предложил отказаться от этого формата.
2 августа, 14:06Захарова прокомментировала слова Кравчука о Минских соглашениях
Кравчук недавно возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске. Он сменил на этом посту экс-президента Украины Леонида Кучму.
Так называемый нормандский формат с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.