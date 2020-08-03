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В Москве задержан подозреваемый в убийстве 25-летней давности
Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году на юге Москвы, сообщила журналистам старший помощник... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:25
юлия иванова
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
юлия иванова, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В Москве задержан подозреваемый в убийстве 25-летней давности

16:25 03.08.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году на юге Москвы, сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
Она уточнила, что дело расследуется по статьям "убийство двух и более лиц" и "незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ".
По версии следствия, 10 июня 1995 года в автомобиле "ВАЗ", припаркованном у жилого дома по Булатниковскому проезду, были обнаружены тела двух милиционеров с огнестрельными ранениями.
"Второго августа 2020 года задержан подозреваемый 1971 года рождения", - добавила она.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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Во время допроса мужчина рассказал, что после 1995 года он был в другой стране, где с 2002 по 2015 год отбывал наказание в колонии.
Иванова добавила, что в ближайшее время следствие намерено просить суд об аресте подозреваемого.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
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