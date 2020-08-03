В Москве задержан подозреваемый в убийстве 25-летней давности

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году на юге Правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух сотрудников милиции в 1995 году на юге Москвы , сообщила журналистам старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова

Она уточнила, что дело расследуется по статьям "убийство двух и более лиц" и "незаконное ношение, хранение, приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых веществ".

По версии следствия, 10 июня 1995 года в автомобиле "ВАЗ", припаркованном у жилого дома по Булатниковскому проезду, были обнаружены тела двух милиционеров с огнестрельными ранениями.

"Второго августа 2020 года задержан подозреваемый 1971 года рождения", - добавила она.

Во время допроса мужчина рассказал, что после 1995 года он был в другой стране, где с 2002 по 2015 год отбывал наказание в колонии.