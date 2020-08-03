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В Якутии сгорело более 250 тысяч гектаров леса
Огонь уничтожил свыше 250 тысяч гектаров леса в Якутии, где действует 75 природных пожаров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:18
республика саха (якутия)
чукотка
дальний восток
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
магаданская область
происшествия
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республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), чукотка, дальний восток, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), магаданская область, происшествия

В Якутии сгорело более 250 тысяч гектаров леса

16:18 03.08.2020
209
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана" / Перейти в фотобанкЛесной пожар в Якутии
Лесной пожар в Якутии
© РИА Новости / ФБУ "Авиалесоохрана"
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ЯКУТСК, 3 авг – РИА Новости. Огонь уничтожил свыше 250 тысяч гектаров леса в Якутии, где действует 75 природных пожаров, сообщает пресс-служба ГУМЧС по республике.
По словам начальника ведомства Павла Гарина¸ за прошедшие сутки площадь пожаров увеличилась в регионе на 58,5 гектар. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Кобяйского, Среднеколымского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрировано 46 очагов природных пожаров.
"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 75 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 256 971 гектар, при этом площадь активного горения составляет 385,46 гектар. За сутки возникло два пожара и два ликвидировано… На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 809 человек и 92 единицы техники", - рассказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в Якутии действует режим ЧС из-за лесных пожаров.
По прогнозам Рослесхоза, в августе на Дальнем Востоке повышенная вероятность возникновения лесных пожаров – в западной, центральной и северо-восточной частях Якутии, на западе Чукотки, в северной части Магаданской области, на северо-западе Хабаровского края.
Самолет-амфибия Бе-200 во время тушения лесного пожара в Якутии
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Республика Саха (Якутия)ЧукоткаДальний ВостокФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)Магаданская областьПроисшествия
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