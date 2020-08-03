В Якутии сгорело более 250 тысяч гектаров леса

По словам начальника ведомства Павла Гарина¸ за прошедшие сутки площадь пожаров увеличилась в регионе на 58,5 гектар. Сложная обстановка сохраняется на территории Верхоянского, Кобяйского, Среднеколымского, Усть-Алданского и Томпонского районов, где зарегистрировано 46 очагов природных пожаров.

"По оперативным данным Авиалесоохраны, на территории Якутии действует 75 природных пожаров на общей площади, пройденной огнем, 256 971 гектар, при этом площадь активного горения составляет 385,46 гектар. За сутки возникло два пожара и два ликвидировано… На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 809 человек и 92 единицы техники", - рассказали в пресс-службе.