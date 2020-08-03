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Юрист рассказал, как могут наказать десантников за драку с росгвардейцами
Тяжесть наказания участникам драки с росгвардейцами в московском Парке Горького будет зависеть от степени нанесенного ущерба, свою роль может сыграть и их... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:01
воздушно-десантные войска россии
безопасность
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
воздушно-десантные войска россии, безопасность

Юрист рассказал, как могут наказать десантников за драку с росгвардейцами

16:13 03.08.2020 (обновлено: 17:01 03.08.2020)
18362
© РИА Новости / Алексей МайшевДесантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Десантники на праздновании Дня Воздушно-десантных войск в парке Горького в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Тяжесть наказания участникам драки с росгвардейцами в московском Парке Горького будет зависеть от степени нанесенного ущерба, свою роль может сыграть и их военное прошлое, причем как положительную, так и отрицательную, считает председатель президиума коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Накануне в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин в тельняшках дерутся с сотрудниками Росгвардии в ходе празднования Дня ВДВ. В Росгвардии позднее заявили, что "пресекли нарушение общественного порядка" в парке. Возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, задержан предполагаемый зачинщик потасовки.
"Все зависит от конечной квалификации действий десантника. Если будет установлено, что степень насилия в отношении представителя власти была такова, что никакой опасности для жизни и здоровья сотрудника Росгвардии не было, возможно, наказание будет носить лишь материальный характер", - сказал Грибаков в разговоре с РИА Новости.
Но если было опасное насилие против представителя власти, то санкция может быть гораздо более серьезной - до десяти лет лишения свободы, продолжил адвокат. "Конечно, многое зависит от позиции потерпевшего", - добавил он.
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По его словам, факт службы в ВДВ может иметь как положительное, так и отрицательное значение для наказания.
"Это как драка с представителем спорта. Квалифицированный боец, который может нанести мощный ущерб здоровью оппонента, представляет большую опасность, и поэтому обвинение может просить более жесткое наказание. При этом если у военного есть какие-то положительные характеристики, или если он проходил службу в горячих точках, то да, это можно учитывать", - констатировал юрист.
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Воздушно-десантные войска РоссииБезопасность
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3 августа, 17:19
Kolia Kolia
1210100
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