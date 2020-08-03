Юрист рассказал, как могут наказать десантников за драку с росгвардейцами

"Это как драка с представителем спорта. Квалифицированный боец, который может нанести мощный ущерб здоровью оппонента, представляет большую опасность, и поэтому обвинение может просить более жесткое наказание. При этом если у военного есть какие-то положительные характеристики, или если он проходил службу в горячих точках, то да, это можно учитывать", - констатировал юрист.