Выглядящий на 25 лет 53-летний мужчина раскрыл секрет "вечной молодости"

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Эдсон Брандао из Эдсон Брандао из Нидерландов рассказал изданию Unilad , как в 53 года ему удается выглядеть на несколько десятков лет моложе.

"Людей всегда шокирует, когда они узнают, что мне 53 года. Все они думают, что мне 25", — признается он.

Брандао утверждает, что никогда не прибегал к помощи пластических хирургов, а его внешность — результат здорового образа жизни.

Он придерживается особой диеты: не ест жареную и консервированную пищу, а также избегает сахара.

Все это мужчина сочетает с силовыми тренировками. Из напитков он предпочитает минеральную воду, выпивая около двух литров ежедневно.