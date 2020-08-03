https://ria.ru/20200803/1575313547.html
Выглядящий на 25 лет 53-летний мужчина раскрыл секрет "вечной молодости"
Эдсон Брандао из Нидерландов рассказал изданию Unilad, как в 53 года ему удается выглядеть на несколько десятков лет моложе. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:12
2020-08-03T16:34
здоровье
нидерланды
в мире
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https://ria.ru/20200730/1575139550.html
Иноккентий Волконский
А потом окажется, что в паспорте цифрой ошиблись.
70
Ярослав Погодин
Да нормально он выглядит для азиата ведущего ЗОЖ. Молодец что опасность сахара понимает. И если что есть всегда фейсапп для инстаграма ))
53
53
нидерланды
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/03/1575312532_0:133:713:534_1400x0_80_0_0_4423beefc4b2a9129db91784bfabd8de.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, нидерланды, в мире
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости.
Эдсон Брандао из Нидерландов
рассказал изданию Unilad
, как в 53 года ему удается выглядеть на несколько десятков лет моложе.
"Людей всегда шокирует, когда они узнают, что мне 53 года. Все они думают, что мне 25", — признается он.
Брандао утверждает, что никогда не прибегал к помощи пластических хирургов, а его внешность — результат здорового образа жизни.
Он придерживается особой диеты: не ест жареную и консервированную пищу, а также избегает сахара.
Все это мужчина сочетает с силовыми тренировками. Из напитков он предпочитает минеральную воду, выпивая около двух литров ежедневно.
Брандао также подчеркивает, что никогда в жизни не курил и не употреблял наркотики.