https://ria.ru/20200803/1575313487.html
Столичный мясопереработчик получил 50 млн рублей на развитие производства
Один из крупнейших московских мясоперерабатывающих заводов "Царицыно" получил от правительства Москвы заем в размере 50 миллионов рублей для закупки сырья и... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:11
2020-08-03T16:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1a1242110a0898bebe33afacacefa13b.jpg
https://ria.ru/20200728/1575065033.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_1a1242110a0898bebe33afacacefa13b.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_174:0:2903:2047_1400x0_80_0_0_e5fd1847823b4c1acc65cb2a426decfc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155926/75/1559267504_515:0:2562:2047_1400x0_80_0_0_1ec57bbd1ac89bd46168b26dcba95a29.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр прохоров, москва
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Один из крупнейших московских мясоперерабатывающих заводов "Царицыно" получил от правительства Москвы заем в размере 50 миллионов рублей для закупки сырья и материалов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Льготный заем выдан Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие – оборотные средства". Заем выдан на два года, льготная ставка по нему – 2% годовых. Полученные средства пойдут на создание сырьевых запасов и закупку необходимых материалов", – привели в пресс-службе слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова
.
Вице-мэр добавил, что форма поддержки промышленных предприятий в виде займов на пополнение оборотных средств была введена в этом году, в настоящий момент выдано уже четыре займа на общую сумму 300 миллионов рублей.
Кроме того, благодаря статусу промышленного комплекса ОАО "Царицыно" получает и другие существенные меры поддержки от города.
"В 2016 году "Царицыно" присвоен статус промышленного комплекса Москвы, который предприятие ежегодно подтверждает. Этот статус наделяет предприятие льготами, в том числе по налогу на прибыль, имущество, а также арендной плате по земельному участку", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.