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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
https://ria.ru/20200803/1575313487.html
Столичный мясопереработчик получил 50 млн рублей на развитие производства
Один из крупнейших московских мясоперерабатывающих заводов "Царицыно" получил от правительства Москвы заем в размере 50 миллионов рублей для закупки сырья и... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:11
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
александр прохоров
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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60
александр прохоров, москва

Столичный мясопереработчик получил 50 млн рублей на развитие производства

16:11 03.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Один из крупнейших московских мясоперерабатывающих заводов "Царицыно" получил от правительства Москвы заем в размере 50 миллионов рублей для закупки сырья и материалов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Льготный заем выдан Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие – оборотные средства". Заем выдан на два года, льготная ставка по нему – 2% годовых. Полученные средства пойдут на создание сырьевых запасов и закупку необходимых материалов", – привели в пресс-службе слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.
Вице-мэр добавил, что форма поддержки промышленных предприятий в виде займов на пополнение оборотных средств была введена в этом году, в настоящий момент выдано уже четыре займа на общую сумму 300 миллионов рублей.
Комплекс небоскребов делового центра Москва-Сити в Москве
28 июля, 18:18Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Два московских предприятия получили статус промышленного комплекса
Кроме того, благодаря статусу промышленного комплекса ОАО "Царицыно" получает и другие существенные меры поддержки от города.
"В 2016 году "Царицыно" присвоен статус промышленного комплекса Москвы, который предприятие ежегодно подтверждает. Этот статус наделяет предприятие льготами, в том числе по налогу на прибыль, имущество, а также арендной плате по земельному участку", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАлександр ПрохоровМосква
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