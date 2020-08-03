Столичный мясопереработчик получил 50 млн рублей на развитие производства

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Один из крупнейших московских мясоперерабатывающих заводов "Царицыно" получил от правительства Москвы заем в размере 50 миллионов рублей для закупки сырья и материалов, сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

"Льготный заем выдан Московским фондом поддержки промышленности и предпринимательства в рамках продукта "Развитие – оборотные средства". Заем выдан на два года, льготная ставка по нему – 2% годовых. Полученные средства пойдут на создание сырьевых запасов и закупку необходимых материалов", – привели в пресс-службе слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова

Вице-мэр добавил, что форма поддержки промышленных предприятий в виде займов на пополнение оборотных средств была введена в этом году, в настоящий момент выдано уже четыре займа на общую сумму 300 миллионов рублей.

Кроме того, благодаря статусу промышленного комплекса ОАО "Царицыно" получает и другие существенные меры поддержки от города.