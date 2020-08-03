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В Коми произошел разлив семи тонн нефти
Не менее 7 тонн нефти разлилось из-за повреждения напорного нефтепровода в Усинском районе Коми подрядчиком работ по демонтажу неработающего трубопровода,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:02
республика коми
лукойл
федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор)
усинск
происшествия
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республика коми
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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республика коми, лукойл, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (ростехнадзор), усинск, происшествия

В Коми произошел разлив семи тонн нефти

16:02 03.08.2020
4003
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРазлив нефти
Разлив нефти
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг – РИА Новости. Не менее 7 тонн нефти разлилось из-за повреждения напорного нефтепровода в Усинском районе Коми подрядчиком работ по демонтажу неработающего трубопровода, сообщает республиканская прокуратура в понедельник.
"Первого августа… около 16 часов… на территории Усинского района… при проведении работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода работником подрядной организации был поврежден напорный нефтепровод… в 29 километрах от Усинска, эксплуатируемый ТПП "ЛУКОЙЛ – Усинскнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми". Объем излившейся нефтесодержащей жидкости составил не менее 7 тонн, площадь нефтезагрязненных земель 0,48 гектара", - говорится в сообщении.
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Как отмечает надзорное ведомство, на месте происшествия установлены нефтеловушки и боновые заграждения. Объем собранного загрязненного грунта составил не менее 16 кубометров. В ликвидации разлива нефти задействованы 25 человек и 7 единиц техники.
"Печорской природоохранной межрайонной прокуратурой по данному факту организована проверка, по результатам будет дана оценка действиям как арендатора земельного участка ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", так и подрядчика", - информирует ведомство.
Также решается вопрос о проведении административного расследования или внеплановой проверки со стороны Усинского лесничества и Усинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора, уточняет прокуратура Коми.
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Республика КомиЛУКОЙЛФедеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор)УсинскПроисшествия
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