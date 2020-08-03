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Распространение нового коронавируса
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ВОЗ назвала страну, с которой нужно брать пример в борьбе с коронавирусом
Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове высоко оценила действия властей Вьетнама по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-04T00:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, воз, вьетнам, в мире

ВОЗ назвала страну, с которой нужно брать пример в борьбе с коронавирусом

15:59 03.08.2020 (обновлено: 00:00 04.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Русанов / Перейти в фотобанкПустая улица в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
Пустая улица в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
© РИА Новости / Сергей Русанов
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове высоко оценила действия властей Вьетнама по борьбе с распространением коронавирусной инфекции и назвала государство примером для остальных стран.
"Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под контроль. Вот что мы должны видеть во всех странах", — заявила во время пресс-конференции Мария Ван Керкхове, добавив, что Вьетнам имеет огромный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями.
Туристы в защитных масках возле закрытого пляжа в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
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"Как страна, которая испытывала очень низкую нагрузку и низкую смертность, они не оставляют никаких шансов этой (вспышке) и делают все возможное, чтобы не допустить появления крупного инцидента", — заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, говоря о новой вспышке коронавируса во Вьетнаме.
Ранее стало известно, что власти вьетнамского города Дананга, ставшего очагом распространения нового коронавируса во Вьетнаме, планируют провести тестирование на COVID-19 всего населения — около 1,1 миллиона человек.
В пятницу, 31 июля, во Вьетнаме была зарегистрирована первая за время пандемии смерть от коронавируса. Новая вспышка инфекции началась в приморском городе Дананг спустя три месяца после выявления предыдущего заражения внутри страны.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19ВОЗВьетнамВ мире
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