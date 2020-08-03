ВОЗ назвала страну, с которой нужно брать пример в борьбе с коронавирусом

"Они действуют быстро и всеобъемлюще, у них есть система, которая может помочь взять эту вспышку под контроль. Вот что мы должны видеть во всех странах", — заявила во время пресс-конференции Мария Ван Керкхове, добавив, что Вьетнам имеет огромный опыт в борьбе с инфекционными заболеваниями.