Адвокат рассказала, сколько на самом деле жена расчленяла Картрайта

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Адвокат супруги погибшего рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Адвокат супруги погибшего рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт , Ирина Скурту рассказала " Пятому каналу ", что та расчленяла его тело не четыре дня.

Она также рассказала, что накануне трагедии артист пришел домой ночью в пьяном виде.

"Начал будить. Голос у него мощный, он рэпер, два метро ростом. Естественно, мать слышала", — пояснила адвокат. Также она подчеркнула, что мать Марины Кохал вместе с ребенком находились в другой комнате.

Такое, как рассказала Скурту, происходило не в первый раз. На утро, по словам защитницы, мужчина попросил "пива, чтобы похмелиться", однако он получил отказ из-за того, что он мог уйти в запой. В ответ, как пояснила адвокат, он "начал буянить".

Скурту также рассказала о том, что делала ее подзащитная после произошедшего.

"Он, когда умер, она ушла на улицу, бродила где-то по городу, не знала, что делать", — пояснила юрист, подчеркнув, что супруга погибшего "не четыре дня его пилила <...>, она все сделала за одну ночь". При этом Кохал, как подчеркнула адвокат, находилась в "непонятном состоянии". Кроме того, женщина срезала супругу подушечки пальцев, предполагая, что без них нельзя будет установить личность погибшего.

Мать, как заявила Скурту, не знала о произошедшем до второй половины следующего дня.

"Пакет увидела и спросила, тут же стала говорить: "Звони". Сама она не могла позвонить — "Что я, дочь в тюрьму отдам своими руками?"", — пояснила адвокат.