Дегтярев предостерег от "демонизации" хабаровчан

ХАБАРОВСК, 3 авг – РИА Новости. Врио губернатора Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заступился за местных жителей, которых якобы "демонизируют" в федеральных ток-шоу на фоне митингов, и заявил о поддержке местных СМИ.

"Я вижу, что в Хабаровском крае живут свободные и трудолюбивые люди. После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края. Уверен, что в скором времени мы найдем общий язык", - цитирует пресс-служба губернатора слова Дегтярева на встрече с руководителями местных СМИ.

Как подчеркнули в пресс-службе, выстроить диалог поможет создание народного совета, о котором ранее заявил Дегтярев. При этом отмечается, что СМИ уже выразили готовность транслировать эти встречи в прямом эфире.

Как добавили в пресс-службе губернатора, из-за падения рынка рекламы коммерческие доходы средств массовой информации снизились на 60% и более. "Мы не можем допустить кризиса в отрасли. Необходимо сделать все возможное для соблюдения законных прав граждан на получение информации. В ближайшее время мы рассмотрим, как можно помочь СМИ в данном вопросе, какие дополнительные меры поддержки внедрить или разработать", - сказал Дегтярёв.