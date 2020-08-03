https://ria.ru/20200803/1575312487.html
Дегтярев предостерег от "демонизации" хабаровчан
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заступился за местных жителей, которых якобы "демонизируют" в федеральных ток-шоу на фоне митингов, и заявил... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:54
2020-08-03T17:03
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
лефортово
михаил дегтярев
хабаровск
хабаровский край
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, лефортово, михаил дегтярев, хабаровск, хабаровский край, общество
ХАБАРОВСК, 3 авг – РИА Новости.
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев
заступился за местных жителей, которых якобы "демонизируют" в федеральных ток-шоу на фоне митингов, и заявил о поддержке местных СМИ.
"Я вижу, что в Хабаровском крае живут свободные и трудолюбивые люди. После встреч с ними у меня сложилось внутреннее ощущение, что я здесь родился. Очень надеюсь, что мне дадут шанс стать дальневосточником. А вот некоторым федеральным ток-шоу пора прекращать демонизировать жителей Хабаровского края. Уверен, что в скором времени мы найдем общий язык", - цитирует пресс-служба губернатора слова Дегтярева на встрече с руководителями местных СМИ.
Как подчеркнули в пресс-службе, выстроить диалог поможет создание народного совета, о котором ранее заявил Дегтярев. При этом отмечается, что СМИ уже выразили готовность транслировать эти встречи в прямом эфире.
Как добавили в пресс-службе губернатора, из-за падения рынка рекламы коммерческие доходы средств массовой информации снизились на 60% и более. "Мы не можем допустить кризиса в отрасли. Необходимо сделать все возможное для соблюдения законных прав граждан на получение информации. В ближайшее время мы рассмотрим, как можно помочь СМИ в данном вопросе, какие дополнительные меры поддержки внедрить или разработать", - сказал Дегтярёв.
Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала
, который смещен с поста в связи с утратой доверия после того, как его задержали и арестовали по подозрению в причастности к ОПГ и заказным убийствам предпринимателей в начале 2000-х годов. Фургал находится в СИЗО Лефортово
, виновным себя не признает. С 11 июля в Хабаровске
проходят митинги в его поддержку.