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Угрожавший взорвать банк в Киеве назвал себя "святым духом"
Мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в Киеве, называл себя "святым духом", сообщила в понедельник начальник полиции диалога украинской столицы Виктория... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:08
захват отделения банка в киеве
антон геращенко
мвд украины
полтавская область
киев
украина
в мире
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полтавская область
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353
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захват отделения банка в киеве, антон геращенко, мвд украины, полтавская область, киев, украина, в мире

Угрожавший взорвать банк в Киеве назвал себя "святым духом"

15:51 03.08.2020 (обновлено: 19:08 03.08.2020)
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© Фото : МВД Украины / Перейти в фотобанкЗахватчик и заложница внутри банка в здании бизнес-центра "Леонардо" в Киеве
Захватчик и заложница внутри банка в здании бизнес-центра Леонардо в Киеве
© Фото : МВД Украины
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КИЕВ, 3 авг – РИА Новости. Мужчина, угрожавший взорвать отделение банка в Киеве, называл себя "святым духом", сообщила в понедельник начальник полиции диалога украинской столицы Виктория Азарова.
Ранее в понедельник заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре в центре Киева. Позднее спецназ Службы безопасности Украины в прямом эфире скрутил злоумышленника.
"Он сказал, что он святой дух и хочет, чтобы миром руководил только святой дух", - сказала Азарова журналистам.
Она также сообщила, что в захвате мужчины, угрожавшего взорвать отделение банка в Киеве, участвовали журналисты двух телеканалов по добровольному согласию.
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