https://ria.ru/20200803/1575312222.html
Калининградец протаранил кафе пять раз из-за ссоры с его владелицей
Житель Полесского района Калининградской области на автомобиле несколько раз протаранил стену кафе из-за конфликта с его владелицей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:50
2020-08-03T15:50
полесский район
калининградская область
происшествия
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полесский район
калининградская область
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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полесский район, калининградская область, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 3 авг - РИА Новости.
Житель Полесского района Калининградской области
на автомобиле несколько раз протаранил стену кафе из-за конфликта с его владелицей, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.
"Установлено, что в вечернее время 33-летний житель одного из посёлков на принадлежащем ему автомобиле не менее пяти раз протаранил стену кафе-бара, проломил её и уже внутри продолжил крушить имущество предпринимателя. Причинённый ущерб оценили на сумму порядка 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД выяснили, что водитель автомобиля был пьян.
По предварительной информации, причиной произошедшего послужил многолетний конфликт между автовладельцем и 47-летней предпринимательницей. Три года назад мужчина уже покушался на ее имущество, за что ему пришлось выплачивать компенсацию. В этом году противостояние между местными жителями вспыхнуло с новой силой.
Дознаватели отдела полиции по Полесскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.