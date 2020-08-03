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Калининградец протаранил кафе пять раз из-за ссоры с его владелицей
Житель Полесского района Калининградской области на автомобиле несколько раз протаранил стену кафе из-за конфликта с его владелицей, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:50
полесский район
калининградская область
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
полесский район, калининградская область, происшествия

Калининградец протаранил кафе пять раз из-за ссоры с его владелицей

15:50 03.08.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КАЛИНИНГРАД, 3 авг - РИА Новости. Житель Полесского района Калининградской области на автомобиле несколько раз протаранил стену кафе из-за конфликта с его владелицей, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.
"Установлено, что в вечернее время 33-летний житель одного из посёлков на принадлежащем ему автомобиле не менее пяти раз протаранил стену кафе-бара, проломил её и уже внутри продолжил крушить имущество предпринимателя. Причинённый ущерб оценили на сумму порядка 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД выяснили, что водитель автомобиля был пьян.
По предварительной информации, причиной произошедшего послужил многолетний конфликт между автовладельцем и 47-летней предпринимательницей. Три года назад мужчина уже покушался на ее имущество, за что ему пришлось выплачивать компенсацию. В этом году противостояние между местными жителями вспыхнуло с новой силой.
Дознаватели отдела полиции по Полесскому району возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества), максимальная санкция которой предусматривает до двух лет лишения свободы.
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