Калининградец протаранил кафе пять раз из-за ссоры с его владелицей

КАЛИНИНГРАД, 3 авг - РИА Новости. Житель Житель Полесского района Калининградской области на автомобиле несколько раз протаранил стену кафе из-за конфликта с его владелицей, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

"Установлено, что в вечернее время 33-летний житель одного из посёлков на принадлежащем ему автомобиле не менее пяти раз протаранил стену кафе-бара, проломил её и уже внутри продолжил крушить имущество предпринимателя. Причинённый ущерб оценили на сумму порядка 200 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия инспекторы ГИБДД выяснили, что водитель автомобиля был пьян.

По предварительной информации, причиной произошедшего послужил многолетний конфликт между автовладельцем и 47-летней предпринимательницей. Три года назад мужчина уже покушался на ее имущество, за что ему пришлось выплачивать компенсацию. В этом году противостояние между местными жителями вспыхнуло с новой силой.