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На Кубани выявили рекордное число новых случаев коронавируса за сутки
Заболеваемость COVID-19 на Кубани продолжает расти после отмены карантина, в понедельник зафиксирован новый рекордный показатель - 113 инфицированных, сообщает... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:48
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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На Кубани выявили рекордное число новых случаев коронавируса за сутки

15:48 03.08.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Врач скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 на Кубани продолжает расти после отмены карантина, в понедельник зафиксирован новый рекордный показатель - 113 инфицированных, сообщает оперштаб региона.
С конца июля количество ежедневно выявляемых заразившихся COVID-19 на Кубани начало расти, в воскресенье впервые с начала пандемии оно превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек.
Краснодарском крае за сутки подтверждено 113 новых случаев заболевания коронавирусом… Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения - 151,3. Выздоровели 7353 пациента, 117 человек умерли", - сообщил оперштаб в понедельник.
Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 8585 случаев коронавируса.
Власти Кубани отменили карантин с 21 июня, сохранив режим повышенной готовности. В минувшую среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил его до 21 августа, отметив, что "отпускать ситуацию пока рано".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Вениамин КондратьевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоКраснодарский крайОбщество
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