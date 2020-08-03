На Кубани выявили рекордное число новых случаев коронавируса за сутки

КРАСНОДАР, 3 авг - РИА Новости. Заболеваемость COVID-19 на Кубани продолжает расти после отмены карантина, в понедельник зафиксирован новый рекордный показатель - 113 инфицированных, сообщает оперштаб региона.
С конца июля количество ежедневно выявляемых заразившихся COVID-19 на Кубани начало расти, в воскресенье впервые с начала пандемии оно превысило сотню, достигнув рекордного показателя 107 человек.
"В Краснодарском крае за сутки подтверждено 113 новых случаев заболевания коронавирусом… Показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения - 151,3. Выздоровели 7353 пациента, 117 человек умерли", - сообщил оперштаб в понедельник.
Всего с начала пандемии на Кубани зафиксировано 8585 случаев коронавируса.
Власти Кубани отменили карантин с 21 июня, сохранив режим повышенной готовности. В минувшую среду губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев продлил его до 21 августа, отметив, что "отпускать ситуацию пока рано".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.