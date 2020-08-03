Онколог прокомментировал сообщения об опасности КТ-исследований

Врач также отметил, что здоровью медиков, работающих с аппаратами компьютерной томографии, ничего не угрожает.

"Сотрудники, которые работают с КТ, трудятся в определенной защите и не находятся рядом с каждым пациентом, когда выполняется исследование. Также для них в количественном показателе ничего не поменялось", — заключил он.