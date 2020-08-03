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https://ria.ru/20200803/1575311361.html
Онколог прокомментировал сообщения об опасности КТ-исследований
Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев усомнился, что массовые компьютерные томографии для диагностики коронавируса могут спровоцировать рост числа... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:48
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Онколог прокомментировал сообщения об опасности КТ-исследований

15:34 03.08.2020 (обновлено: 15:48 03.08.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19.
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19.
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев усомнился, что массовые компьютерные томографии для диагностики коронавируса могут спровоцировать рост числа заболеваний, вызванных радиацией.
"Хоть данный вопрос не изучался мной совсем детально, но КТ грудной клетки, которое используется для скрининга COVID-19, — это достаточно безопасная история", — сказал он в разговоре с НСН.
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Врач также отметил, что здоровью медиков, работающих с аппаратами компьютерной томографии, ничего не угрожает.
"Сотрудники, которые работают с КТ, трудятся в определенной защите и не находятся рядом с каждым пациентом, когда выполняется исследование. Также для них в количественном показателе ничего не поменялось", — заключил он.
Ранее на сайте Роспотребнадзора появилось сообщение о росте коллективной дозы облучения от КТ-исследований. По оценкам ученых, увеличение этого показателя может повлиять на рост числа радиационно-индуцированных заболеваний среди россиян.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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