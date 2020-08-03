Онколог прокомментировал сообщения об опасности КТ-исследований

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Врач-онколог Европейской клиники Андрей Пылев усомнился, что массовые компьютерные томографии для диагностики коронавируса могут спровоцировать рост числа заболеваний, вызванных радиацией.
"Хоть данный вопрос не изучался мной совсем детально, но КТ грудной клетки, которое используется для скрининга COVID-19, — это достаточно безопасная история", — сказал он в разговоре с НСН.
Врач также отметил, что здоровью медиков, работающих с аппаратами компьютерной томографии, ничего не угрожает.
"Сотрудники, которые работают с КТ, трудятся в определенной защите и не находятся рядом с каждым пациентом, когда выполняется исследование. Также для них в количественном показателе ничего не поменялось", — заключил он.
Ранее на сайте Роспотребнадзора появилось сообщение о росте коллективной дозы облучения от КТ-исследований. По оценкам ученых, увеличение этого показателя может повлиять на рост числа радиационно-индуцированных заболеваний среди россиян.
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