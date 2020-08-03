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Россия обсуждает производство вакцины от коронавируса в Бразилии и Индии
Россия обсуждает производство российской вакцины против коронавируса на территории Бразилии и Индии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ)... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:29
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astrazeneca
р-фарм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Россия обсуждает производство вакцины от коронавируса в Бразилии и Индии

15:29 03.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия обсуждает производство российской вакцины против коронавируса на территории Бразилии и Индии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
"У нас большой интерес от других партнеров за рубежом, чтобы производить вакцину в других странах. Мы видим запросы из более чем 20 стран и более пяти стран сейчас с нами активно работают, чтобы начать производить российскую вакцину в их странах", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".
"Это будет важно для того, чтобы вакцинировались не только россияне. Безусловно, есть большой интерес и от Бразилии, и от Индии, и от многих других стран, которые очень ждут российскую вакцину", - добавил он.
РФПИ и НИЦ Гамалеи активно работают над запуском производства первой в России вакцины на основе аденовируса, которая сейчас проходит клинические испытания. Кроме того, портфельная компания РФПИ - "Р-Фарм" - по договоренности с AstraZeneca будет производить в России оксфордскую вакцину от COVID-19, в том числе для последующего экспорта в 30-50 стран.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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