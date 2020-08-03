Россия обсуждает производство вакцины от коронавируса в Бразилии и Индии

"У нас большой интерес от других партнеров за рубежом, чтобы производить вакцину в других странах. Мы видим запросы из более чем 20 стран и более пяти стран сейчас с нами активно работают, чтобы начать производить российскую вакцину в их странах", - сказал Дмитриев в интервью телеканалу "Россия 24".