В Пскове объяснили, почему поликлиника отказала пенсионерке в медпомощи

Ранее в июле жительница Пскова пожаловалась региональным властям на то, что поликлиника отказала в медицинской помощи ее матери, которая была травмирована после падения на улице. По ее словам, после обращения женщины 1939 года рождения в поликлинику, неподалеку от которой это произошло, ей посоветовали обратиться в травмпункт, который оказался закрыт. В областной больнице, куда пенсионерку отвезли на скорой уже из дома, ей диагностировали переломы плеча и предплечья и после оказания медпомощи направили в ту же поликлинику. Осмотрев пациентку, терапевт в срочном порядке направил ее на коррекцию гипса, однако добиться этой процедуры удалось только после "унизительных препирательств" с ортопедом, отмечала заявительница.