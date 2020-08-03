В Пскове объяснили, почему поликлиника отказала пенсионерке в медпомощи

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Сотрудник поликлиники в Пскове, куда обратилась пенсионерка после падения на улице, рекомендовал ей самостоятельно пойти в травмпункт, поскольку женщина не жаловалась на острую боль и плохое самочувствие, сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко после жалобы местной жительницы на отказ ее пожилой матери в медицинской помощи.
Ранее в июле жительница Пскова пожаловалась региональным властям на то, что поликлиника отказала в медицинской помощи ее матери, которая была травмирована после падения на улице. По ее словам, после обращения женщины 1939 года рождения в поликлинику, неподалеку от которой это произошло, ей посоветовали обратиться в травмпункт, который оказался закрыт. В областной больнице, куда пенсионерку отвезли на скорой уже из дома, ей диагностировали переломы плеча и предплечья и после оказания медпомощи направили в ту же поликлинику. Осмотрев пациентку, терапевт в срочном порядке направил ее на коррекцию гипса, однако добиться этой процедуры удалось только после "унизительных препирательств" с ортопедом, отмечала заявительница.
"На момент обращения 13 июля… в регистратуру подразделения №2 ГБУЗ ПО "Псковская городская поликлиника"… Ваша мама жалоб на острую боль, плохое самочувствие, ограничение движений не предъявляла. Поэтому учитывая, что травматолог-ортопед приём в (соседней) поликлинике… закончил, регистратор рекомендовал обратиться в травмпункт", - говорится в ответе Гаращенко на это обращение, опубликованном на сайте губернатора Псковской области.
Как отмечает глава областного комздрава, коррекция гипса пациентке в этой же поликлиника была проведена в тот же день, когда она получила направление к ортопеду, "несмотря на плотный график приема".
При этом персоналу медучреждения рекомендовано усилить внимание к врачебной этике и правилам маршрутизации пациентов.
"Заместителю главного врача по лечебной работе… рекомендовано обратить внимание медицинского персонала филиала на необходимость соблюдения правил этики и медицинской деонтологии, а также провести с медицинскими регистраторами разъяснительную работу о правилах маршрутизации пациентов, обратившихся за медицинской помощью по неотложным показаниям в поликлинику", - заключила Гаращенко.