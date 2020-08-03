Названы сроки регистрации первой в России вакцины от коронавируса

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первую в России вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, заявил в эфире телеканала " Первую в России вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, заявил в эфире телеканала " Россия 24 " глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев

"Безусловно, все процедуры будут Минздравом соблюдены. Они получили уже первые результаты и первой, и второй фазы испытания, они видят, что результаты очень хорошие", — сказал он.

Если экспертизу проведут в ожидаемые сроки, первая зарегистрированная в мире вакцина будет российской. Препарат планируют производить компании Alium и "Р-Фарм".

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он подчеркивал, что власти намерены запустить массовую вакцинацию в октябре. В первую очередь прививки будут делать представителям особых групп, в частности медикам и учителям.

Специалисты разрабатывали препарат совместно с Минобороны. В конце июля из военного госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили.

Также клинические испытания вакцины начал проводить центр "Вектор", он планирует начать производство в ноябре.