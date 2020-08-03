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Распространение нового коронавируса
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Названы сроки регистрации первой в России вакцины от коронавируса
Первую в России вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Фонда прямых инвестиций Кирилл... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:28
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
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"...мы опередим не только Соединенные Штаты..." Ну конечно, как там результат не важно, главное как в старые добрые времена - "опередить"...
96
Причем тут опередим, они её уже создали, а значит, мы можем
40
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
коронавирус в россии, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций

Названы сроки регистрации первой в России вакцины от коронавируса

15:25 03.08.2020 (обновлено: 19:28 03.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Сотрудник научно-исследовательской лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Первую в России вакцину от коронавируса зарегистрируют в течение десяти дней, заявил в эфире телеканала "Россия 24" глава Фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

"Безусловно, все процедуры будут Минздравом соблюдены. Они получили уже первые результаты и первой, и второй фазы испытания, они видят, что результаты очень хорошие", — сказал он.

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Если экспертизу проведут в ожидаемые сроки, первая зарегистрированная в мире вакцина будет российской. Препарат планируют производить компании Alium и "Р-Фарм".
Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко объявил о завершении клинических испытаний вакцины, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Он подчеркивал, что власти намерены запустить массовую вакцинацию в октябре. В первую очередь прививки будут делать представителям особых групп, в частности медикам и учителям.
Специалисты разрабатывали препарат совместно с Минобороны. В конце июля из военного госпиталя выписали вторую группу из 20 добровольцев. У каждого из них выработался иммунный ответ, никаких побочных эффектов или осложнений не выявили.
Также клинические испытания вакцины начал проводить центр "Вектор", он планирует начать производство в ноябре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
Популярные комментарии
"...мы опередим не только Соединенные Штаты..." Ну конечно, как там результат не важно, главное как в старые добрые времена - "опередить"...
3 августа, 16:19
Константин Иванов
45901041
Причем тут опередим, они её уже создали, а значит, мы можем
3 августа, 16:44
vladidur
27201010
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