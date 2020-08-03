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Россия может денонсировать соглашения с низконалоговыми странами
Россия вслед за Кипром денонсирует соглашения и с другими низконалоговыми странами, если они откажутся пересмотреть соглашения, заявил РИА Новости член комитета РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:31
россия
сергей железняк
кипр
в мире
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https://ria.ru/20200803/1575308357.html
https://ria.ru/20200803/1575301039.html
Давно пора это сделать!!!!
22
Господи! Дождались!
21
5
россия
кипр
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/149334/29/1493342927_0:146:2822:1733_1400x0_80_0_0_6fa2f800d672fb28e5800a4e1ca7cc1f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, сергей железняк, кипр, в мире

Россия может денонсировать соглашения с низконалоговыми странами

15:23 03.08.2020 (обновлено: 15:31 03.08.2020)
713
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Россия вслед за Кипром денонсирует соглашения и с другими низконалоговыми странами, если они откажутся пересмотреть соглашения, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Россия в начале апреля направила в министерство финансов Кипра письмо с требованием изменить соглашение об избежании двойного налогообложения. Власти России хотят обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, но это требует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с другими странами. Российско-кипрские переговоры начались 25 июня, прошло несколько раундов. В понедельник Минфин России объявил, что договориться не удалось и с 3 августа запускается процедура денонсации соглашения.
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Соглашение России и Кипра об избежании двойного налогообложения
"В случае отказа других стран с низконалоговой юрисдикцией от предлагаемого соглашения Россия также денонсирует договоры с несправедливым перераспределением налогов", - сказал Железняк.
Он также отметил, что денонсация Россией соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром направлена исключительно на защиту национальных интересов страны в области формирования бюджета.
"Пересмотр налоговых соглашений создает предпосылки перевода россиянами бизнеса из-за рубежа в отечественную юрисдикцию, например, в специальные административные районы с пониженной налоговой ставкой", - сказал Железняк агентству.
Железняк отметил, что Россия предложила зарубежным партнерам более справедливую схему налогообложения, которая позволяет получить дополнительные поступления в бюджет страны и не наносит ущерба бизнесу.
"При этом ясно, что привыкшие к сверхвысоким доходам офшорные компании могут быть недовольны подобным решением. Очевидно, что руководство России исходит прежде всего из государственных интересов и предлагает новые формы и способы пополнения бюджета для выполнения социальных обязательств перед гражданами и для развития экономики", - добавил депутат.
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9503011
Обсудить 5
РоссияСергей ЖелезнякКипрВ мире
Популярные комментарии
Давно пора это сделать!!!!
3 августа, 15:24
Егор Панкратов
2100001
Господи! Дождались!
3 августа, 15:25
Ярослав Погодин
1820001
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