https://ria.ru/20200803/1575309924.html
ВОЗ оценила меры против распространения коронавируса в США
ВОЗ не будет указывать Соединенным Штатам, что делать на субнациональном уровне во время пандемии коронавируса, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:21
2020-08-03T17:07
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
воз
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://ria.ru/20200803/1575308853.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_0:116:3231:1933_1400x0_80_0_0_40f6ae34692d9401d42c38bf5be8bde3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_251:0:2982:2048_1400x0_80_0_0_c0ac5bea6d1ed3d7209c1b4e09d32aa8.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1d/1572203337_592:0:2640:2048_1400x0_80_0_0_56b25a712c1f5ed33676c4dad795d3ce.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, сша, в мире
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВОЗ
не будет указывать Соединенным Штатам
, что делать на субнациональном уровне во время пандемии коронавируса
, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.
"Это не наша работа, говорить США, что они должны делать на субнациональном уровне. Планирование, основанное на уровне штатов, и реализация, которая осуществляется в соответствии с указаниями национальных ученых, кажется правильным путем", - заявил во время пресс-конференции Райан.
Он считает, что США поступают благоразумно, призывая власти штатов пересматривать ситуацию с распространением вируса для принятия необходимых мер. Майкл Райан отметил, что сдерживание распространения COVID-19 требует огромных усилий, в том числе в случае необходимости нужно правильно оценить положение, и, возможно, вернуться к более строгому этапу ограничений.
По информации университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, число случаев заражения коронавирусом в США достигло 4 668 336, скончались 154 860 пациентов с COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,6 миллиона случаев заражения, около 680 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.