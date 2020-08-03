ВОЗ оценила меры против распространения коронавируса в США

"Это не наша работа, говорить США, что они должны делать на субнациональном уровне. Планирование, основанное на уровне штатов, и реализация, которая осуществляется в соответствии с указаниями национальных ученых, кажется правильным путем", - заявил во время пресс-конференции Райан.