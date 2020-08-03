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Распространение нового коронавируса
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ВОЗ оценила уровень летальности от коронавируса
Всемирная организация здравоохранения оценивает уровень летальности среди пациентов с COVID-19 примерно в 0.6%, заявила глава технической группы подразделения... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:15
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, в мире

ВОЗ оценила уровень летальности от коронавируса

15:15 03.08.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения оценивает уровень летальности среди пациентов с COVID-19 примерно в 0.6%, заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Из того, что мы понимаем по поводу уровня смертности - существует несколько способов подсчета - и, грубо говоря, если мы посмотрим на число скончавшихся, число случаев, о которых сообщали, получается определенный процент ..., если смотрим на число смертей среди всех, кто был инфицирован, и мы точно не знаем, сколько заразились ..., оценки колеблются менее чем у показателя в 1% или 0,6%", - заявила она в ходе брифинга, который транслировался на сайте организации.
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Ван Керкхове отметила, что на данный момент этот уровень смертности подтверждает "пара вышедших исследований".
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан добавил, что такой уровень подразумевает, что на 200 зараженных может приходиться один летальный случай.
По данным ВОЗ, число случаев заражения коронавирусом во всем мире превысило 17,6 миллиона, свыше 680 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗВ мире
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