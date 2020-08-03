ВОЗ оценила уровень летальности от коронавируса

"Из того, что мы понимаем по поводу уровня смертности - существует несколько способов подсчета - и, грубо говоря, если мы посмотрим на число скончавшихся, число случаев, о которых сообщали, получается определенный процент ..., если смотрим на число смертей среди всех, кто был инфицирован, и мы точно не знаем, сколько заразились ..., оценки колеблются менее чем у показателя в 1% или 0,6%", - заявила она в ходе брифинга, который транслировался на сайте организации.