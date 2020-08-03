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Ростовская область
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В Ростовской области завершили хлебоуборку
Аграрии Ростовской области завершили хлебоуборку, собрав 11,68 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что является лучшим показателем в России,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:13
ростовская область
василий голубев
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зимовниковский район
ростовская область
экономика
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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василий голубев, сальский район, зимовниковский район, ростовская область, экономика

В Ростовской области завершили хлебоуборку

15:14 03.08.2020 (обновлено: 18:13 03.08.2020)
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© Фото : пресс-служба правительства Ростовской областиВ Ростовской области завершили хлебоуборку
В Ростовской области завершили хлебоуборку
© Фото : пресс-служба правительства Ростовской области
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Аграрии Ростовской области завершили хлебоуборку, собрав 11,68 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что является лучшим показателем в России, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев.
Урожай ранних зерновых и зернобобовых культур в области в 2019 году составил 11,17 миллиона тонн при средней урожайности 34 центнера с гектара. Доля высококачественного продовольственного зерна составляла 90%.
"Закончилась первая часть уборки. Цифры, на мой взгляд, уникальные: селяне Ростовской области собрали более 11,68 миллиона тонн ранних зерновых… Приятно говорить, что мы первые в стране", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что 95% собранного урожая – это высококачественное продовольственное зерно, чего "за всю историю урожая в Ростовской области еще не было".
Среди лидеров по уборке в регионе – Зимовниковский район (687 тысяч тонн), Зерноградский (540 тысяч тонн) и Сальский район (520 тысяч тонн). Хотя формирование урожая проходило в условиях бесснежной зимы, засушливой весны и жаркого лета, средняя урожайность в области составила 35 центнеров с гектара, превысив прошлогодний показатель.
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"То, что селяне донского края смогли собрать такой урожай и стать первыми в России, - это заслуга всех тех, кто трудится непосредственно на земле, готовит почву, занимается ее подкормкой, осваивает новые участки земли… Это и поддержка регионального и федерального уровней", - сказал губернатор. В текущем году на развитие АПК и комплексное развитие сельских территорий региона предусмотрено почти 5 миллиардов рублей.
Голубев добавил, что важной задачей является работа на экспорт. "Мы сегодня уже имеем плюс 10% к уровню прошлого года, задача — иметь плюс 12%. Объем экспорта продовольствия из Ростовской области должен составить 5 миллиардов долларов", - подчеркнул он.
Ростовская область остается в числе российских лидеров агропромышленного производства. Седьмой год подряд урожай ранних зерновых в регионе превышает 9 миллионов тонн. В минувшем году область экспортировала продовольствия на сумму 4,5 миллиарда долларов.
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Ростовская областьВасилий ГолубевСальский районЗимовниковский районРостовская областьЭкономика
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