В Ростовской области завершили хлебоуборку

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг - РИА Новости. Аграрии Аграрии Ростовской области завершили хлебоуборку, собрав 11,68 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых культур, что является лучшим показателем в России, сообщил журналистам губернатор Василий Голубев

Урожай ранних зерновых и зернобобовых культур в области в 2019 году составил 11,17 миллиона тонн при средней урожайности 34 центнера с гектара. Доля высококачественного продовольственного зерна составляла 90%.

"Закончилась первая часть уборки. Цифры, на мой взгляд, уникальные: селяне Ростовской области собрали более 11,68 миллиона тонн ранних зерновых… Приятно говорить, что мы первые в стране", - сказал губернатор. Он подчеркнул, что 95% собранного урожая – это высококачественное продовольственное зерно, чего "за всю историю урожая в Ростовской области еще не было".

Среди лидеров по уборке в регионе – Зимовниковский район (687 тысяч тонн), Зерноградский (540 тысяч тонн) и Сальский район (520 тысяч тонн). Хотя формирование урожая проходило в условиях бесснежной зимы, засушливой весны и жаркого лета, средняя урожайность в области составила 35 центнеров с гектара, превысив прошлогодний показатель.

"То, что селяне донского края смогли собрать такой урожай и стать первыми в России, - это заслуга всех тех, кто трудится непосредственно на земле, готовит почву, занимается ее подкормкой, осваивает новые участки земли… Это и поддержка регионального и федерального уровней", - сказал губернатор. В текущем году на развитие АПК и комплексное развитие сельских территорий региона предусмотрено почти 5 миллиардов рублей.

Голубев добавил, что важной задачей является работа на экспорт. "Мы сегодня уже имеем плюс 10% к уровню прошлого года, задача — иметь плюс 12%. Объем экспорта продовольствия из Ростовской области должен составить 5 миллиардов долларов", - подчеркнул он.