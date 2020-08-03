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Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца: это... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:19
мигранты
дмитрий медведев
работа
общество
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Так и надо шулерам бизнеса! Может, поумнеют, и станут достойно платить россиянам.
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А что тут долго обсуждать. Вводите.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
мигранты, дмитрий медведев, работа, общество

Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов

15:12 03.08.2020 (обновлено: 17:19 03.08.2020)
23796
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца: это жесткая мера, но обсудить ее следует.
Медведев провел совещание по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса. В ходе мероприятия он уделил внимание миграционной сфере.
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"Активная работа в экспертной среде ведется на эту тему, предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", - сказал Медведев.
"Кроме того, по мнению экспертизы, которая проводилась, следует учесть опыт других стран. Ну вот в арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует", - заявил он.
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МигрантыДмитрий МедведевРаботаОбщество
Популярные комментарии
Так и надо шулерам бизнеса! Может, поумнеют, и станут достойно платить россиянам.
3 августа, 15:35
Андрей Викторович
9683100
А что тут долго обсуждать. Вводите.
3 августа, 15:44
elya.velichutina
9122000
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