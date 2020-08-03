Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает возможным рассмотреть идею возложить на работодателя полную ответственность за действия нанятого иностранца: это жесткая мера, но обсудить ее следует.
Медведев провел совещание по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса. В ходе мероприятия он уделил внимание миграционной сфере.
"Активная работа в экспертной среде ведется на эту тему, предлагается даже изменить порядок предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию. Речь идет о том, чтобы давать иностранному гражданину такое право в том случае, если от работодателя получено недвусмысленное подтверждение его трудоустройства", - сказал Медведев.
"Кроме того, по мнению экспертизы, которая проводилась, следует учесть опыт других стран. Ну вот в арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует", - заявил он.