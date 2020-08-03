Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов

"Кроме того, по мнению экспертизы, которая проводилась, следует учесть опыт других стран. Ну вот в арабском мире есть соответствующие решения, где на работодателя возлагается полная ответственность за действия иностранного гражданина, которого он нанял на работу. Это жесткая мера, но, тем не менее, обсудить ее, наверное, следует", - заявил он.