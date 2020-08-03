Многие мигранты оказались без средств к существованию, заявил Медведев

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере, поскольку многие мигранты оказались без средств к существованию, и данная ситуация может негативно сказаться на показателях преступности.

"Серьёзную обеспокоенность вызывает и положение дел в миграционной сфере... Многие мигранты оказались, как известно, в весьма сложной жизненной ситуации, ну просто без средств к существованию", - заявил Медведев на совещании по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса".

Он отметил, что по данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы около 40 % - почти каждый второй мигрант - лишились работы.