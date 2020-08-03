https://ria.ru/20200803/1575309260.html
Многие мигранты оказались без средств к существованию, заявил Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере, поскольку... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:11
2020-08-03T15:18
дмитрий медведев
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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дмитрий медведев, общество
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
заявил, что в настоящее время серьезную обеспокоенность вызывает положение дел в миграционной сфере, поскольку многие мигранты оказались без средств к существованию, и данная ситуация может негативно сказаться на показателях преступности.
"Серьёзную обеспокоенность вызывает и положение дел в миграционной сфере... Многие мигранты оказались, как известно, в весьма сложной жизненной ситуации, ну просто без средств к существованию", - заявил Медведев на совещании по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса".
Он отметил, что по данным опроса Российской академии народного хозяйства и государственной службы около 40 % - почти каждый второй мигрант - лишились работы.
"Это, безусловно, создаёт весьма питательную среду для роста преступности потенциально в этой сфере и это, безусловно, может способствует росту криминала в целом", - считает зампред Совбеза.