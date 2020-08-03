Медведев оценил ситуацию с распространением коронавируса

"Коронавирус, к сожалению, не ушел из нашей жизни, он по-прежнему представляет угрозу. Дальнейшее развитие событий мы тоже до конца прогнозировать не можем, я имею ввиду развитие пандемии", - сказал он на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.