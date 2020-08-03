https://ria.ru/20200803/1575309167.html
Медведев оценил ситуацию с распространением коронавируса
Коронавирус никуда не ушел и все еще представляет угрозу, дальнейшее развитие пандемии до конца прогнозировать нельзя, считает зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:09
2020-08-03T16:17
распространение нового коронавируса
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коронавирусы
здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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1
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569333772_0:129:2855:1735_1400x0_80_0_0_22118b690214d30a9d2d67824349fb54.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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