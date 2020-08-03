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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200803/1575309167.html
Медведев оценил ситуацию с распространением коронавируса
Коронавирус никуда не ушел и все еще представляет угрозу, дальнейшее развитие пандемии до конца прогнозировать нельзя, считает зампредседателя Совбеза РФ... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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здоровье - общество
дмитрий медведев
общество
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1e/1569333772_0:129:2855:1735_1400x0_80_0_0_22118b690214d30a9d2d67824349fb54.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, дмитрий медведев, общество

Медведев оценил ситуацию с распространением коронавируса

15:09 03.08.2020 (обновлено: 16:17 03.08.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Коронавирус никуда не ушел и все еще представляет угрозу, дальнейшее развитие пандемии до конца прогнозировать нельзя, считает зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Коронавирус, к сожалению, не ушел из нашей жизни, он по-прежнему представляет угрозу. Дальнейшее развитие событий мы тоже до конца прогнозировать не можем, я имею ввиду развитие пандемии", - сказал он на совещании по актуальным проблемам обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса.
Поэтому, по словам Медведева, нужно закрепить позитивные результаты в сфере обеспечения безопасности и думать о дополнительных мерах.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоДмитрий МедведевОбщество
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