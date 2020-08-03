Захвативший заложника в Киеве назвал Зеленского шутом

"Все не так, ребята. Украина – свободная страна, свободное государство, как и все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы президента. Вы выбрали шута... Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? Были до него президенты, хоть один что-то поменял?" - заявил злоумышленник в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".