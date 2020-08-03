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Захвативший заложника в Киеве назвал Зеленского шутом
Захвативший отделение банка в Киеве заявил, что в президенты Украины избрали "шута", в стране ничего не поменялось к лучшему. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:20
захват отделения банка в киеве
антон геращенко
украина
в мире
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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захват отделения банка в киеве, антон геращенко, украина, в мире

Захвативший заложника в Киеве назвал Зеленского шутом

15:07 03.08.2020 (обновлено: 17:20 03.08.2020)
2089
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре "Леонардо" в Киеве
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
© РИА Новости
КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Захвативший отделение банка в Киеве заявил, что в президенты Украины избрали "шута", в стране ничего не поменялось к лучшему.
"Все не так, ребята. Украина – свободная страна, свободное государство, как и все остальные страны мира. Недавно у вас были выборы президента. Вы выбрали шута... Он взял на себя обязательства управлять страной, быть верным, честным, преданным сыном страны и изменить жизнь украинцев к лучшему. За эти полтора года что-то поменялось? Были до него президенты, хоть один что-то поменял?" - заявил злоумышленник в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".
Кадры с места захвата отделения банка в бизнес-центре в Киеве
Вчера, 14:11
Появилось видео с места захвата заложника в киевском бизнес-центре
На Украине участились случаи захвата заложников. Двадцать первого июля в центре Луцка мужчина захватил автобус с 13 пассажирами, при себе у него были взрывчатка и оружие. Переговоры длились более десяти часов, всех заложников удалось освободить, никто не пострадал. Мужчина был задержан. В Полтавской области 23 июля мужчина, которого пытались задержать за угон автомобиля, угрожал взорвать гранату, взял в заложники полицейского и уехал с ним на предоставленном правоохранителями автомобиле. Позже он бросил машину, отпустил заложника невредимым и скрылся. Первого августа замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полицейские обнаружили мужчину и ликвидировали его после того, как он во время задержания вновь взял в заложники сотрудника правоохранительных органов.
Человек, предположительно, захвативший заложников в бизнес-центре Леонардо в Киеве
Вчера, 14:41
Опубликовано фото мужчины, угрожающего взорвать банк в Киеве
75161000
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Захват отделения банка в КиевеАнтон ГеращенкоУкраинаВ мире
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