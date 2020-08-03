https://ria.ru/20200803/1575308936.html
Число заболевших COVID-19 членов экипажа теплохода возросло до девяти
Коронавирусная инфекция обнаружена еще у двух членов экипажа теплохода "Александр Суворов", всего заразились девять человек, трое госпитализированы, сообщает... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:05
2020-08-03T15:41
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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нижний новгород, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Коронавирусная инфекция обнаружена еще у двух членов экипажа теплохода "Александр Суворов", всего заразились девять человек, трое госпитализированы, сообщает Приволжская транспортная прокуратура.
По предварительным данным, теплоход "Александр Суворов", принадлежащий российскому оператору речных круизов "ВодоходЪ" и совершающий круиз по Волге, был задержан в Нижнем Новгороде
вечером 1 августа "в связи с выявлением у членов экипажа судна коронавирусной инфекции". Сообщалось, что двое из семи заболевших членов команды судна госпитализированы. Все пассажиры, среди которых были как жители Нижегородской области, так и жители Республики Татарстан, направлены к месту жительства на автобусах.
"С учетом обследования, проведенного в Нижнем Новгороде, инфекция выявлена у девятерых членов экипажа, трое из них госпитализированы. Всего на судне находились 101 член экипажа и 254 пассажира", - говорится в сообщении.
Нижегородская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и безопасности судоходства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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