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Голикова поручила проработать оказание паллиативной помощи за счет ОМС
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила оценить целесообразность оказания паллиативной первичной помощи за счет средств ОМС, следует из протокола заседания... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:05
2020-08-03T15:05
здоровье - общество
татьяна голикова
общество
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7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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здоровье - общество, татьяна голикова, общество
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова
поручила оценить целесообразность оказания паллиативной первичной помощи за счет средств ОМС, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.
Согласно протоколу, Минздраву и ФОМС вместе с регионами поручено оценить объемы и стоимость оказываемой в РФ паллиативной помощи.
"Проработать вопрос о целесообразности оказания паллиативной первичной медицинской помощи (доврачебной, врачебной) за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования", - говорится в протоколе.
Минздраву также поручено внести в программу госгарантий оказания гражданам медпомощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дополнительный критерий качества и доступности. Это число пациентов, которые получили паллиативную медпомощь в другом субъекте, а затраты на нее компенсированы на основании межрегиональных соглашений.
Министерству также поручено направить в субъекты разъяснения о трате субсидий на развитие паллиативной медпомощи, в том числе в части закупки лекарств. Проект о порядке комиссионной фиксации факта утраты наркотических и психотропных лекарственных препаратов должен быть доработан с учетом того, что поступление в нелегальный оборот наркотических и психотропных препаратов, утраченных медиками по неосторожности, не должно влечь за собой привлечение к уголовной ответственности.