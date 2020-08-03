Голикова поручила проработать оказание паллиативной помощи за счет ОМС

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила оценить целесообразность оказания паллиативной первичной помощи за счет средств ОМС, следует из протокола заседания Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере.

Согласно протоколу, Минздраву и ФОМС вместе с регионами поручено оценить объемы и стоимость оказываемой в РФ паллиативной помощи.

"Проработать вопрос о целесообразности оказания паллиативной первичной медицинской помощи (доврачебной, врачебной) за счет средств обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования", - говорится в протоколе.

Минздраву также поручено внести в программу госгарантий оказания гражданам медпомощи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов дополнительный критерий качества и доступности. Это число пациентов, которые получили паллиативную медпомощь в другом субъекте, а затраты на нее компенсированы на основании межрегиональных соглашений.