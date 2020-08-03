Медведев рассказал о разгуле преступности в США во время пандемии

"Далеко не все страны смогли избежать разгула преступности. Ну такой наиболее явный пример этому - Соединенные Штаты Америки, где борьба с коронавирусной инфекцией протекает особенно трудно и ситуация остается кране нестабильной. Нам, безусловно, нужно сделать все, чтобы у нас события развивались совершенно по иному сценарию", - сказал Медведев на совещании по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса".

Американист: беспорядки в США продлятся долго по одной простой причине В Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

"Это, конечно, не повод для злорадства. Естественно, трудно и в Соединенных Штатах Америки с этими проблемами справляться, там очевидно, что наложились другие факторы, включая фактор начала избирательной кампании. Но вот нам нужно обязательно сделать все, чтобы стабильность, которая есть в этой сфере, она и дальше сохранялась", - добавил Медведев.