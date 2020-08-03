Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200803/1575308853.html
Медведев рассказал о разгуле преступности в США во время пандемии
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о преступности в период пандемии, заявил, что России необходимо сделать все, чтобы не повторить американский РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:05
распространение нового коронавируса
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
коронавирус covid-19
дмитрий медведев
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840522_0:51:3110:1800_1400x0_80_0_0_177003ed881789a2cd097ecee5d775b8.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200727/1574980993.html
https://ria.ru/20200208/1564431261.html
1
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840522_0:51:3110:1800_1400x0_80_0_0_177003ed881789a2cd097ecee5d775b8.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840522_40:0:2771:2048_1400x0_80_0_0_0cb16db2d4a65e9a3bc8abc870b99cc1.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574840522_381:0:2429:2048_1400x0_80_0_0_c0f9f0a1ed1a0bb88046ad188ae2c90a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, коронавирус covid-19, дмитрий медведев, сша, в мире

Медведев рассказал о разгуле преступности в США во время пандемии

15:05 03.08.2020
999
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаседание бюро высшего совета "Единой России"
Заседание бюро высшего совета Единой России
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, говоря о преступности в период пандемии, заявил, что России необходимо сделать все, чтобы не повторить американский сценарий и сохранить стабильность.
"Далеко не все страны смогли избежать разгула преступности. Ну такой наиболее явный пример этому - Соединенные Штаты Америки, где борьба с коронавирусной инфекцией протекает особенно трудно и ситуация остается кране нестабильной. Нам, безусловно, нужно сделать все, чтобы у нас события развивались совершенно по иному сценарию", - сказал Медведев на совещании по вопросу "Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса".
Участники акции протеста у здания суда в Портленде
27 июля, 13:42Сказано в эфире
Американист: беспорядки в США продлятся долго по одной простой причинеВ Сиэтле почти 60 полицейских пострадали при беспорядках. В эфире радио Sputnik ситуацию прокомментировал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.
"Это, конечно, не повод для злорадства. Естественно, трудно и в Соединенных Штатах Америки с этими проблемами справляться, там очевидно, что наложились другие факторы, включая фактор начала избирательной кампании. Но вот нам нужно обязательно сделать все, чтобы стабильность, которая есть в этой сфере, она и дальше сохранялась", - добавил Медведев.
В ряде городов США уже больше месяца проходят акции протеста, часто перерастающие в беспорядки, которые начались после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских.
Президент США Дональд Трамп не раз выражал недовольство действиями властей штатов и муниципалитетов, которые, по его мнению, не предпринимают нужных мер для восстановления порядка. В связи с этим в ряде случаев в города вводились военные и сотрудники федеральной полиции, что вызывало недовольство местных властей, которые преимущественно представляют Демократическую партию США.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
14181107
Обсудить 1
Распространение нового коронавирусаБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКоронавирус COVID-19Дмитрий МедведевСШАВ мире
Рекомендуем
Города мира. Женева
ВОЗ оценила меры против распространения коронавируса в США
Сотрудники правоохранительных органов Украины возле бизнес-центре Леонардо в Киеве
Захвативший заложника в Киеве назвал Зеленского шутом
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова поручила проработать оказание паллиативной помощи за счет ОМС
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
ВОЗ оценила уровень летальности от коронавируса
Причал в Нижнем Новгороде
Число заболевших COVID-19 членов экипажа теплохода возросло до девяти
Пустая улица в курортном городе Нячанг во Вьетнаме
ВОЗ назвала страну, с которой нужно брать пример в борьбе с коронавирусом
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Мигранты у здания УФМС в Санкт-Петербурге
Медведев предложил усложнить получение права на работу для мигрантов
Отечественный препарат Авифавир для лечения COVID-19 начали поставлять в регионы России
Россия поставила препарат против коронавируса "Авифавир" уже в 15 стран
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев
Медведев оценил ситуацию с распространением коронавируса
Вид Стокгольма
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Дмитрий Медведев
Многие мигранты оказались без средств к существованию, заявил Медведев
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Совфеде удивились штрафу от Польши из-за "Северного потока — 2"
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Россия может денонсировать соглашения с низконалоговыми странами
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния