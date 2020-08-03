Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575308053.html
Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром
Россия начала процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщили в Минфине. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-04T04:20
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
кипр
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:124:3200:1924_1400x0_80_0_0_3ce8a7822c069ff3d1dee21ca50e8850.jpg
https://ria.ru/20200520/1571729262.html
https://ria.ru/20200730/1575168476.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200730/1575162132.html
Почти 30 лет выводили, выводили под 2%, а тут видно петух жареный в одно место клюнул, приходится принимать такое решение. К сожалению у нас в стране правильные решения принимаются только когда ну ооочень плохо становится, до этого слепота и глухота у власти наблюдалась, причем поголовная.
88
С российского, простого люда уже не знают как и с чего еще собрать- обобрать. Решили пойти другим путем. Но принятие закона, из практики, не означает его исполнение. Для своих сделают доп. исключение.
75
18
россия
кипр
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:124:3200:1924_1400x0_80_0_0_3ce8a7822c069ff3d1dee21ca50e8850.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1400x0_80_0_0_02b6dde0185042d2695d7df8ebeb7c6f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_576:0:2624:2048_1400x0_80_0_0_abfa22227e6cf0abe608b713d03767e4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, кипр, москва, экономика

Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

14:57 03.08.2020 (обновлено: 04:20 04.08.2020)
23297
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия начала процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром, сообщили в Минфине.
Отмечается, что этот шаг предприняли в рамках выполнения президентского указа о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15 процентов.
Дом правительства РФ
20 мая, 13:33
Правительство подготовило изменения в налоговый кодекс
Весной российский Минфин уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение. После этого велись переговоры. В Москве проанализировали предложения Кипра и пришли к выводу, что они размывают "предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ".
Кроме того, позиция зарубежных коллег будет способствовать безналоговому выводу через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения, подчеркнули в ведомстве.
Так, данным Минфина, за время действия соглашения с Кипром этой юрисдикцией воспользовались многие российские организации. По разным оценкам, в 2018 году они вывели на Кипр более 1,4 триллиона рублей, а в прошлом году — более 1,9 триллиона.

Реакция Кипра

В Минфине Кипра сообщили РИА Новости заявили, не пока получали уведомление от российских коллег. При этом в министерстве убеждены, что это решение будет иметь негативные последствия для обеих стран.
"С моей точки зрения, нет причин для прекращения соглашения. У нас был обмен электронными посланиями, мы оптимистично настроены", — сказала представитель ведомства, добавив, что переговоры еще идут.
Кипр
30 июля, 14:45
Кипр оценил ход переговоров с Россией по налогообложению
Кипр считает, что после денонсации соглашения налогообложение будет регулироваться произвольно различными налоговыми органами.
"Это не содействует уверенности инвесторов. <…> Наш настрой — не доводить до разрыва соглашения, поэтому мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы найти справедливое решение, которое поможет обеим странам", — заключила собеседница агентства.
Она добавила, что Кипр первоначально предлагал продлить действие соглашения, но Россия на этот шаг не пошла.

Налог на дивиденды

В марте года президент Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что Россия готова выйти в одностороннем порядке из соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, не согласными с мерами страны по дивидендам. Путин предложил обложить налогом в размере 15 процентов доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Предложение потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.
Помимо Кипра, соответствующие уведомления Минфин направил Люксембургу и Мальте.
Президент РФ Владимир Путин перед началом совещания по санитарно-эпидемиологической ситуации в России в режиме видеоконференции
30 июля, 13:11
Владимир Путин провел разговор с президентом Кипра. Что обсудили лидеры?
Сейчас дивиденды при выплате налоговым резидентам России облагаются по ставке 13 процентов, а нерезидентам — 15 процентов. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяют существенно снизить налог. Так, соглашение с Кипром позволяет снизить налоги с дивидендов с пяти процентов до нуля, а с процентов по займам — с 20 процентов до 15.
2152141316
Обсудить 18
РоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинКипрМоскваЭкономика
Популярные комментарии
Почти 30 лет выводили, выводили под 2%, а тут видно петух жареный в одно место клюнул, приходится принимать такое решение. К сожалению у нас в стране правильные решения принимаются только когда ну ооочень плохо становится, до этого слепота и глухота у власти наблюдалась, причем поголовная.
3 августа, 18:46
Vlatko Grey
66050017
С российского, простого люда уже не знают как и с чего еще собрать- обобрать. Решили пойти другим путем. Но принятие закона, из практики, не означает его исполнение. Для своих сделают доп. исключение.
3 августа, 19:07
ffiona5577
33511036
Рекомендуем
Кипр
Кипр надеется урегулировать с Россией вопрос двойного налогообложения
Здание министерства финансов России
Минфин назвал причину разрыва налогового соглашения с Кипром
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Совфеде удивились штрафу от Польши из-за "Северного потока — 2"
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве. 2 августа 2020
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине
"Газпром" обжалует штраф Польши из-за "Северного потока — 2"
Президент Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме в Вашингтоне
Трамп потребовал продать TikTok до 15 сентября
Вид Стокгольма
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
Польский регулятор оштрафовал "Газпром" за "Северный поток — 2"
Президент РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой
Путин подписал указ о выдаче дипломатического паспорта Медведеву
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
https://dc.ria.ru/dc/mtigo/2020/rating-industries-by-wages-2020/
Рейтинг отраслей по заработным платам в 2020 году
Сотрудники Росгвардии
Росгвардия прокомментировала беспорядки в парке Горького в Москве
Обрезка труб производится на платформе по левому борту Castoro 10 морской части газопровода Северный поток-2
"Газпром" обжалует максимальный штраф Польши из-за "Северного потока — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния