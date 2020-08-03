Россия объявила о денонсации налогового соглашения с Кипром

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Россия начала процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Россия начала процедуру денонсации соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром , сообщили в Минфине.

Отмечается, что этот шаг предприняли в рамках выполнения президентского указа о налогообложении доходов в виде дивидендов, переводимых на счета за рубежом, по ставке 15 процентов.

Весной российский Минфин уведомил Кипр о внесении изменений в налоговое соглашение. После этого велись переговоры. В Москве проанализировали предложения Кипра и пришли к выводу, что они размывают "предполагаемый российской стороной эффект от принимаемых мер по поддержке национальной экономики и социальных программ".

Кроме того, позиция зарубежных коллег будет способствовать безналоговому выводу через кипрскую юрисдикцию значительных финансовых ресурсов российского происхождения, подчеркнули в ведомстве.

Так, данным Минфина, за время действия соглашения с Кипром этой юрисдикцией воспользовались многие российские организации. По разным оценкам, в 2018 году они вывели на Кипр более 1,4 триллиона рублей, а в прошлом году — более 1,9 триллиона.

Реакция Кипра

В Минфине Кипра сообщили РИА Новости заявили, не пока получали уведомление от российских коллег. При этом в министерстве убеждены, что это решение будет иметь негативные последствия для обеих стран.

"С моей точки зрения, нет причин для прекращения соглашения. У нас был обмен электронными посланиями, мы оптимистично настроены", — сказала представитель ведомства, добавив, что переговоры еще идут.

Кипр считает, что после денонсации соглашения налогообложение будет регулироваться произвольно различными налоговыми органами.

"Это не содействует уверенности инвесторов. <…> Наш настрой — не доводить до разрыва соглашения, поэтому мы ведем переговоры с российской стороной, чтобы найти справедливое решение, которое поможет обеим странам", — заключила собеседница агентства.

Она добавила, что Кипр первоначально предлагал продлить действие соглашения, но Россия на этот шаг не пошла.

Налог на дивиденды

В марте года президент Владимир Путин в ходе обращения к нации заявил, что Россия готова выйти в одностороннем порядке из соглашений об избежании двойного налогообложения со странами, не согласными с мерами страны по дивидендам. Путин предложил обложить налогом в размере 15 процентов доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом. Предложение потребовало корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения.

Мальте. Помимо Кипра, соответствующие уведомления Минфин направил Люксембургу