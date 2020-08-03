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Спецназ вошел в здание захваченного бизнес-центра в Киеве
Спецназ зашёл в здание бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева, который в понедельник угрожает взорвать неизвестный, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:20
захват отделения банка в киеве
киев
украина
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Бронетехника на спецоперации у киевского банка
На место спецоперации у киевского банка подтягивают бронетехнику. Видео РИА Новости.
2020-08-03T14:52
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захват отделения банка в киеве, киев, украина, в мире

Спецназ вошел в здание захваченного бизнес-центра в Киеве

14:52 03.08.2020 (обновлено: 17:20 03.08.2020)
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КИЕВ, 3 авг - РИА Новости. Спецназ зашёл в здание бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева, который в понедельник угрожает взорвать неизвестный, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взорвать бомбу в банке в бизнес-центре, расположенном в центре Киева.
После того, как в здание зашёл спецназ, вход перекрыл бронированный автомобиль. Полиция призвала журналистов прекратить прямые трансляции.
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