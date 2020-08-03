https://ria.ru/20200803/1575307568.html
Спецназ вошел в здание захваченного бизнес-центра в Киеве
Спецназ зашёл в здание бизнес-центра "Леонардо" в центре Киева, который в понедельник угрожает взорвать неизвестный, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:52
2020-08-03T17:20
захват отделения банка в киеве
киев
украина
в мире
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киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Бронетехника на спецоперации у киевского банка
На место спецоперации у киевского банка подтягивают бронетехнику. Видео РИА Новости.
2020-08-03T14:52
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
захват отделения банка в киеве, киев, украина, в мире