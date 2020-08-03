Предприятия АПК Мордовии экспортировали 33,5 тысячи тонн продукции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса Мордовии за 6 месяцев 2020 года экспортировали за рубеж 33,5 тысячи тонн продукции, заявил глава республики Владимир Волков.
"Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, предприятия агропромышленного комплекса Мордовии продолжают наращивать экспортный потенциал. По оперативным данным министерства сельского хозяйства РФ, за 6 месяцев этого года за рубеж поставлено 33,5 тысячи тонн продукции на сумму 11,7 миллиона долларов. Это на 4,3 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитирует пресс-служба главы региона слова Волкова.
Он подчеркнул, что республиканский АПК выходит на новые перспективные рынки. Так, в июле агрохолдинг "Талина" первым в регионе начал экспорт свинины и субпродуктов собственного производства на рынки стран Юго-Восточной Азии. Первый морcкой контейнер со свиными субпродуктами был отправлен в Гонконг. Сейчас ведется работа по увеличению ассортимента экспортируемой продукции и началу отгрузок во Вьетнам, который в прошлом году столкнулся с негативными последствиями эпидемии африканской чумы свиней.
"К концу 2024 году мы планируем увеличить объем экспорта продукции АПК до 50 миллионов долларов США. Это предполагается сделать за счет создания экспортно-ориентированной инфраструктуры, обеспечения доступа продукции на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования наших сельхозпроизводителей", - отметил глава Мордовии.
Всего в республике аккредитовано 23 предприятия на поставку продукции на экспорт в 26 стран дальнего и ближнего зарубежья. Индекс производства продукции сельского хозяйства за полгода во всех категориях хозяйств в Мордовии составил 105,2% (по России – 103%).