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Республика Мордовия
Республика Мордовия
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Предприятия АПК Мордовии экспортировали 33,5 тысячи тонн продукции
Предприятия агропромышленного комплекса Мордовии за 6 месяцев 2020 года экспортировали за рубеж 33,5 тысячи тонн продукции, заявил глава республики Владимир... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:50
республика мордовия
юго-восточная азия
владимир волков (политик)
вьетнам
сша
экономика
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юго-восточная азия, владимир волков (политик), вьетнам, сша, экономика

Предприятия АПК Мордовии экспортировали 33,5 тысячи тонн продукции

14:50 03.08.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Глава Республики Мордовия Владимир Волков. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Предприятия агропромышленного комплекса Мордовии за 6 месяцев 2020 года экспортировали за рубеж 33,5 тысячи тонн продукции, заявил глава республики Владимир Волков.
"Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, предприятия агропромышленного комплекса Мордовии продолжают наращивать экспортный потенциал. По оперативным данным министерства сельского хозяйства РФ, за 6 месяцев этого года за рубеж поставлено 33,5 тысячи тонн продукции на сумму 11,7 миллиона долларов. Это на 4,3 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитирует пресс-служба главы региона слова Волкова.
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Он подчеркнул, что республиканский АПК выходит на новые перспективные рынки. Так, в июле агрохолдинг "Талина" первым в регионе начал экспорт свинины и субпродуктов собственного производства на рынки стран Юго-Восточной Азии. Первый морcкой контейнер со свиными субпродуктами был отправлен в Гонконг. Сейчас ведется работа по увеличению ассортимента экспортируемой продукции и началу отгрузок во Вьетнам, который в прошлом году столкнулся с негативными последствиями эпидемии африканской чумы свиней.
"К концу 2024 году мы планируем увеличить объем экспорта продукции АПК до 50 миллионов долларов США. Это предполагается сделать за счет создания экспортно-ориентированной инфраструктуры, обеспечения доступа продукции на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования наших сельхозпроизводителей", - отметил глава Мордовии.
Всего в республике аккредитовано 23 предприятия на поставку продукции на экспорт в 26 стран дальнего и ближнего зарубежья. Индекс производства продукции сельского хозяйства за полгода во всех категориях хозяйств в Мордовии составил 105,2% (по России – 103%).
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Республика МордовияЮго-Восточная АзияВладимир Волков (политик)ВьетнамСШАЭкономика
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