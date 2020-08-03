Предприятия АПК Мордовии экспортировали 33,5 тысячи тонн продукции

"Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, предприятия агропромышленного комплекса Мордовии продолжают наращивать экспортный потенциал. По оперативным данным министерства сельского хозяйства РФ, за 6 месяцев этого года за рубеж поставлено 33,5 тысячи тонн продукции на сумму 11,7 миллиона долларов. Это на 4,3 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года", - цитирует пресс-служба главы региона слова Волкова.