Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575307188.html
Мосгорсуд рассказал, как определит присяжных для сестер Хачатурян
Мосгорсуд путем случайной выборки определит кандидатов в присяжные по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:47
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве
генеральная прокуратура рф
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575057055_0:80:3056:1799_1400x0_80_0_0_70f02325d2e7d68893df67a766a0a2f1.jpg
https://ria.ru/20200803/1575302373.html
https://ria.ru/20200803/1575300713.html
https://ria.ru/20200803/1575296389.html
2
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575057055_0:80:3056:1799_1400x0_80_0_0_70f02325d2e7d68893df67a766a0a2f1.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575057055_98:0:2829:2048_1400x0_80_0_0_af4728318580bc5e8aa1873a295c16d3.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1c/1575057055_439:0:2487:2048_1400x0_80_0_0_05712b4e227b7f6f90f0bb63e54c7c98.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело об убийстве тремя сестрами отца в москве, генеральная прокуратура рф, москва, происшествия

Мосгорсуд рассказал, как определит присяжных для сестер Хачатурян

14:47 03.08.2020
542
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМария Хачатурян у здания Бутырского районного суда города Москвы
Мария Хачатурян у здания Бутырского районного суда города Москвы
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд путем случайной выборки определит кандидатов в присяжные по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится путем случайной выборки. Так, приглашения кандидатам в присяжные формируются на основании данных автоматизированной информационной базы", - сказали в пресс-службе.
Отбор состоится 31 августа.
Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы
Вчера, 13:40
Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер
В данную базу включены все москвичи, подходящие под критерии присяжных: возраст, отсутствие судимости, не состоящие на наблюдении в психоневрологическом диспансере, подходящие под профессиональный ценз (например, военнослужащие не могут быть присяжными).
В суде случайным образом формируется список кандидатов на конкретное дело, и им направляют приглашения. Во время отбора кандидатам задают вопросы: есть ли у них судимые родственники, родные в правоохранительных органах и судебной системе и так далее.
Мария Хачатурян
Вчера, 13:19
Сестрам Хачатурян запретили общаться между собой
В коллегии должно быть восемь основных и несколько запасных присяжных - их отберут из явившихся в суд кандидатов в закрытом режиме. Участники процесса смогут задавать им вопросы и отводить, если у них уже сложилось мнение о деле или просто посчитают их предвзятыми.
Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет.
Младшую сестру 5 августа начнут судить в Бутырском суде Москвы, однако колония ей не грозит. В момент преступления она, по заключению экспертизы, была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице.
Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.
Следствие признало, что отец издевался над девушками и насиловал их, но оставило самую строгую квалификацию, расценив указанные факты лишь как смягчающее обстоятельство. Генпрокуратура сначала не согласилась с таким решением, потребовав переквалифицировать обвинение на самооборону, но со второй попытки все же утвердила обвинительное заключение.
Крестина и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Вчера, 12:08
Дело старших сестер Хачатурян отдали присяжным
100000
Обсудить 2
Дело об убийстве тремя сестрами отца в МосквеГенеральная прокуратура РФМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Мария Хачатурян после заседания Бутырского районного суда города Москвы
Адвокаты семьи Хачатурян заявили, что боятся мести сестер
Человек, предположительно, захвативший заложников в бизнес-центре Леонардо в Киеве
Опубликовано фото мужчины, угрожающего взорвать банк в Киеве
Руководитель карельского отделения общества Мемориал Юрий Дмитриев
Защита главы карельского "Мемориала" Дмитриева обжаловала приговор
Леонид Рошаль
Рошаль оценил ситуацию в российском здравоохранении
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Совфеде удивились штрафу от Польши из-за "Северного потока — 2"
Олег Соколов
Бывшая жена рассказала об историке Соколове
Место захоронения жертв концлагеря Моглино в Псковской области
На территории концлагеря под Псковом нашли останки более 50 человек
автомобильные номера
Эксперт предупредил об угрозе угона машин после кражи базы данных
Разработка вакцины от коронавируса
В центре Гамалеи назвали сроки завершения испытаний вакцины от MERS-CoV
Мария Хачатурян
Сестрам Хачатурян запретили общаться между собой
Жена погибшего рэпера в суде на слушании по аресту
Адвокат рассказала, сколько на самом деле жена расчленяла Картрайта
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Доцент СПбГУ Олег Соколов, подозреваемый в убийстве аспирантки, на заседании Октябрьского районного суда Санкт-Петербурга
Историк Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки, нанял второго адвоката
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Вид Стокгольма
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния