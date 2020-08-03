Мосгорсуд рассказал, как определит присяжных для сестер Хачатурян

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мосгорсуд путем случайной выборки определит кандидатов в присяжные по делу сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Отбор кандидатов в присяжные заседатели производится путем случайной выборки. Так, приглашения кандидатам в присяжные формируются на основании данных автоматизированной информационной базы", - сказали в пресс-службе.

Отбор состоится 31 августа.

В данную базу включены все москвичи, подходящие под критерии присяжных: возраст, отсутствие судимости, не состоящие на наблюдении в психоневрологическом диспансере, подходящие под профессиональный ценз (например, военнослужащие не могут быть присяжными).

В суде случайным образом формируется список кандидатов на конкретное дело, и им направляют приглашения. Во время отбора кандидатам задают вопросы: есть ли у них судимые родственники, родные в правоохранительных органах и судебной системе и так далее.

В коллегии должно быть восемь основных и несколько запасных присяжных - их отберут из явившихся в суд кандидатов в закрытом режиме. Участники процесса смогут задавать им вопросы и отводить, если у них уже сложилось мнение о деле или просто посчитают их предвзятыми.

Старшим сестрам вменяется убийство отца группой лиц по предварительному сговору и грозит реальное наказание на срок от 8 до 20 лет.

Младшую сестру 5 августа начнут судить в Бутырском суде Москвы , однако колония ей не грозит. В момент преступления она, по заключению экспертизы, была невменяемой и не могла отвечать за свои действия. Теперь ей грозит принудительное лечение в психбольнице.

Резонансное убийство было совершено 27 июля 2018 года. Как считает следствие, три сестры Хачатурян зарезали отца в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве. Задержанных поместили в СИЗО, затем в условиях общественного резонанса смягчили меру пресечения до "запрета совершения определенных действий", впоследствии сестер освободили от электронных браслетов.