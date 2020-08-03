Защита главы карельского "Мемориала" Дмитриева обжаловала приговор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 авг - РИА Новости. Защита главы карельского отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, получившего 3,5 года лишения свободы по делу о педофилии, обжаловала приговор, сообщил РИА Новости адвокат Виктор Ануфриев.
"Приговор обжалован. Жалобу я подал в субботу", - сказал Ануфриев.
Ранее адвокат Дмитриева отмечал, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, его подзащитный освободится из колонии в ноябре.
Петрозаводский городской суд 22 июля назначил наказание Дмитриеву в виде лишения свободы на 3,5 года в колонии строгого режима, он признан виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. При этом суд признал Дмитриева невиновным в изготовлении порнографии и хранении оружия в связи с отсутствием в его действиях составов указанных преступлений.
Обвинение запрашивало для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Защита настаивала на оправдательном приговоре, не отрицая хранения части оружия у подзащитного – эта статья тоже есть в обвинении, помимо статей о педофилии. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признает.
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