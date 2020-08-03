Защита главы карельского "Мемориала" Дмитриева обжаловала приговор

Ранее адвокат Дмитриева отмечал, что с учетом времени, проведенного в СИЗО, его подзащитный освободится из колонии в ноябре.

Обвинение запрашивало для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Защита настаивала на оправдательном приговоре, не отрицая хранения части оружия у подзащитного – эта статья тоже есть в обвинении, помимо статей о педофилии. Своей вины ни по одному из пунктов Дмитриев не признает.