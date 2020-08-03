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Эксперты выяснили, как и где будут отдыхать туристы из разных стран
Большая часть опрошенных сервисом путешествий граждан из разных стран в этом году не собирается уезжать на отдых за границу, сообщает Travel and Leisure. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:51
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, туристы, новости - туризм

Эксперты выяснили, как и где будут отдыхать туристы из разных стран

16:51 03.08.2020
968
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже в Ялте
Отдыхающие на пляже в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Большая часть опрошенных сервисом путешествий граждан из разных стран в этом году не собирается уезжать на отдых за границу, сообщает Travel and Leisure.
В Великобритании 69 процентов респондентов планируют путешествовать в ближайшие три месяца только по своей стране. В Японии аналогичного решения придерживаются 45 процентов опрошенных туристов. Половина мексиканцев, принявших участие в исследовании, также выбирают "домашний" отпуск. В США лишь 12 процентов туристов планируют поездки за рубеж.
При этом японцы готовы потратить более 1400 долларов на поездку. Британцы — порядка тысячи долларов. Американцы экономнее – выделяют на отдых около 800 долларов.
В основном, туристы отдают предпочтение путешествиям на автомобиле, только 30 процентов респондентов собираются лететь на самолете. И лишь десять процентов — отправятся в круизное плавание.
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