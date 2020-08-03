Эксперты выяснили, как и где будут отдыхать туристы из разных стран

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Большая часть опрошенных сервисом путешествий граждан из разных стран в этом году не собирается уезжать на отдых за границу, сообщает Travel and Leisure. Большая часть опрошенных сервисом путешествий граждан из разных стран в этом году не собирается уезжать на отдых за границу,Travel and Leisure.

В Великобритании 69 процентов респондентов планируют путешествовать в ближайшие три месяца только по своей стране. В Японии аналогичного решения придерживаются 45 процентов опрошенных туристов. Половина мексиканцев, принявших участие в исследовании, также выбирают "домашний" отпуск. В США лишь 12 процентов туристов планируют поездки за рубеж.

При этом японцы готовы потратить более 1400 долларов на поездку. Британцы — порядка тысячи долларов. Американцы экономнее – выделяют на отдых около 800 долларов.