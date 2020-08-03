https://ria.ru/20200803/1575306414.html
Рошаль оценил ситуацию в российском здравоохранении
Более 90-95% проблем в российском здравоохранении, связанных с коронавирусной инфекцией, решены, заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:35
2020-08-03T14:35
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здоровье - общество
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леонид рошаль
общество
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https://ria.ru/20200729/1575105477.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569294117_0:43:3131:1804_1400x0_80_0_0_c3f9f2048d8bc4b02cc60ab12036fdef.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, леонид рошаль, общество