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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200803/1575306414.html
Рошаль оценил ситуацию в российском здравоохранении
Более 90-95% проблем в российском здравоохранении, связанных с коронавирусной инфекцией, решены, заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
общероссийский народный фронт
леонид рошаль
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общероссийский народный фронт, леонид рошаль, общество

Рошаль оценил ситуацию в российском здравоохранении

14:35 03.08.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль
© РИА Новости / Максим Блинов
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Леонид Рошаль. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Более 90-95% проблем в российском здравоохранении, связанных с коронавирусной инфекцией, решены, заявил сопредседатель центрального штаба ОНФ, доктор Леонид Рошаль.
"Государство колоссальную совершенно работу провело по COVID... Более 90-95% всех проблем, которые связаны с COVID, решены", - сказал Рошаль в ходе круглого стола ОНФ на тему "Вопросы обеспечения дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию".
По его словам, при этом не надо забывать, что пандемия не закончилась, важно соблюдать меры профилактики и носить маски.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбщероссийский народный фронтЛеонид РошальОбщество
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