Рошаль оценил ситуацию в российском здравоохранении

"Государство колоссальную совершенно работу провело по COVID... Более 90-95% всех проблем, которые связаны с COVID, решены", - сказал Рошаль в ходе круглого стола ОНФ на тему "Вопросы обеспечения дополнительных страховых гарантий медицинским работникам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию".

По его словам, при этом не надо забывать, что пандемия не закончилась, важно соблюдать меры профилактики и носить маски.