Посольство Великобритании ограничило действие виз для россиян

В посольстве напомнили, что "все, у кого истекала виза в период с 24 января 2020 по 31 июля 2020, могли запросить бесплатное продление визы, если не было возможности вернуться домой".

"В связи с тем, что многие страны поэтапно снимают ограничения на перелеты, ранее продленные визы заканчивают действие 31 августа 2020 года. Если вы попадаете под эту категорию, то вам необходимо: покинуть Великобританию до 31 августа 2020 года или запросить продление срока вынужденного пребывания в Великобритании, если до сих пор нет возможности покинуть страну", - сказали в британской миссии.