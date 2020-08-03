Посольство Великобритании ограничило действие виз для россиян

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Посольство Великобритании в России рассказало, что срок действия продленных в период ограничений по COVID виз истекает 31 августа, и пояснили, что делать с такими визами тем, кто сейчас находится в стране.
В посольстве напомнили, что "все, у кого истекала виза в период с 24 января 2020 по 31 июля 2020, могли запросить бесплатное продление визы, если не было возможности вернуться домой".
"В связи с тем, что многие страны поэтапно снимают ограничения на перелеты, ранее продленные визы заканчивают действие 31 августа 2020 года. Если вы попадаете под эту категорию, то вам необходимо: покинуть Великобританию до 31 августа 2020 года или запросить продление срока вынужденного пребывания в Великобритании, если до сих пор нет возможности покинуть страну", - сказали в британской миссии.
Там добавили, что это "менее релевантный для россиян вариант, учитывая все большее количество доступных рейсов". "Если вы планируете оставаться в Великобритании после окончания действия уже продленной до 31 августа визы, вам необходимо заранее написать соответствующее заявление и оплатить визовый сбор", - пояснили в посольстве.
"При определенных условиях вы также можете изменить тип визы на учебный или рабочий. В таком случае вы сможете начать учебу или выйти на работу параллельно с процессом рассмотрения вашего заявления", - добавили в дипмиссии.
Россия в августе возобновляет международное авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией.
Всемирная Организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 17,6 миллиона случаев заражения, около 680 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.