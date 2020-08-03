Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19

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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Итоговое обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале имени Н. Н. Бурденко, показало наличие у всех явного иммунного ответа, сообщили в Итоговое обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале имени Н. Н. Бурденко, показало наличие у всех явного иммунного ответа, сообщили в Минобороны

Военное ведомство проводит испытания вакцины совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Согласно протоколу клинических исследований на 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернулись в госпиталь и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику.

"Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено", — подчеркивается в сообщении.

Таким образом, имеющиеся данные позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, отмечает Минобороны.

Испытания проводились с 3 июня по 20 июля. Добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.