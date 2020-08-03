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Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19
Итоговое обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале имени Н. Н. Бурденко, показало наличие у всех явного иммунного ответа,... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:12
распространение нового коронавируса
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Итоговое обследование добровольцев, испытывавших вакцину центра Гамалеи
Итоговое обследование добровольцев, испытывающих вакцину центра Гамалеи в госпитале Бурденко, показало наличие у всех явного иммунного ответа, побочных эффектов нет
2020-08-03T14:33
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство обороны рф (минобороны рф), общество

Минобороны заявило об успехе при итоговом испытании вакцины от COVID-19

14:33 03.08.2020 (обновлено: 16:12 03.08.2020)
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МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Итоговое обследование добровольцев, испытывающих вакцину от коронавируса в госпитале имени Н. Н. Бурденко, показало наличие у всех явного иммунного ответа, сообщили в Минобороны.
Военное ведомство проводит испытания вакцины совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. Согласно протоколу клинических исследований на 42-й день после первой вакцинации добровольцы вернулись в госпиталь и прошли углубленное медицинское обследование и диагностику.
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"Результаты исследований отчетливо показали наличие у всех добровольцев явного иммунного ответа, полученного в результате вакцинации. Никаких побочных эффектов или отклонений в работе организма добровольцев не выявлено", — подчеркивается в сообщении.
Таким образом, имеющиеся данные позволяют говорить о безопасности и хорошей переносимости вакцины, отмечает Минобороны.
Испытания проводились с 3 июня по 20 июля. Добровольцы находились под непрерывным наблюдением медицинских специалистов госпиталя имени Бурденко, имеющих богатый опыт проведения клинических испытаний лекарственных средств.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Общество
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