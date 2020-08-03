Названа дата возобновления перевозок по "единому" билету в Абхазию

"Возобновляют перевозки по "единому" билету в Республику Абхазию. Перевозки будут осуществляться с 5 августа с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлер и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум", - отметили в пресс-службе.

Оператор перевозок отметил, что на протяжении всего маршрута по "единому" билету пассажиров сопровождает служба поддержки. Воспользоваться "единым" билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее также на автобусе в Абхазию.