Названа дата возобновления перевозок по "единому" билету в Абхазию

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Перевозки по "единому" билету из России в пять городов Абхазии возобновляются с 5 августа, пересадка будет на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция" ("ЕТД").
С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ.
"Возобновляют перевозки по "единому" билету в Республику Абхазию. Перевозки будут осуществляться с 5 августа с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлер и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум", - отметили в пресс-службе.
Оператор перевозок отметил, что на протяжении всего маршрута по "единому" билету пассажиров сопровождает служба поддержки. Воспользоваться "единым" билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее также на автобусе в Абхазию.
"Единый" билет в Абхазию можно приобрести с 3 августа. Стоимость автобусной части проезда останется на уровне 2019 года и составит: Сочи-Гагра – 380 рублей, Сочи-Пицунда – 420 рублей, Сочи-Гудаута – 460 рублей, Сочи-Новый Афон – 520 рублей, Сочи-Сухум – 560 рублей", - говорится в сообщении.