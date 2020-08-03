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Названа дата возобновления перевозок по "единому" билету в Абхазию
Перевозки по "единому" билету из России в пять городов Абхазии возобновляются с 5 августа, пересадка будет на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи, сообщили в... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:32
туризм
россия
единая транспортная дирекция
новости - туризм
абхазия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, единая транспортная дирекция, новости - туризм, абхазия

Названа дата возобновления перевозок по "единому" билету в Абхазию

14:32 03.08.2020
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© Sputnik / Томас ТхайцукСухум
Сухум
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сухум. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 авг - РИА Новости. Перевозки по "единому" билету из России в пять городов Абхазии возобновляются с 5 августа, пересадка будет на вокзале Адлера и в аэропорту Сочи, сообщили в пресс-службе АНО "Единая транспортная дирекция" ("ЕТД").
С 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ.
"Возобновляют перевозки по "единому" билету в Республику Абхазию. Перевозки будут осуществляться с 5 августа с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлер и в аэропорту Сочи в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум", - отметили в пресс-службе.
Оператор перевозок отметил, что на протяжении всего маршрута по "единому" билету пассажиров сопровождает служба поддержки. Воспользоваться "единым" билетом можно при путешествии как на поезде до железнодорожного вокзала Адлер и далее на автобусе, так и на самолете до аэропорта Сочи и далее также на автобусе в Абхазию.
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Билеты с железнодорожной составляющей можно приобрести в кассах любого железнодорожного вокзала, в кассах агентских сетей АО "ФПК", а также на сайте ОАО "РЖД". Билет с использованием авиационного транспорта можно оформить через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты.
"Единый" билет в Абхазию можно приобрести с 3 августа. Стоимость автобусной части проезда останется на уровне 2019 года и составит: Сочи-Гагра – 380 рублей, Сочи-Пицунда – 420 рублей, Сочи-Гудаута – 460 рублей, Сочи-Новый Афон – 520 рублей, Сочи-Сухум – 560 рублей", - говорится в сообщении.
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